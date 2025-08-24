Poseł Marek Suski był dziś gościem programu „Młodzież Pyta” na antenie Telewizji wPolsce24, gdzie m.in. opowiadał o swojej pozapolitycznej pasji, jaką jest malarstwo. Wręczył prowadzącej i młodzieży uczestniczącej w programie własnoręcznie wykonane zakładki.
Przygotowałem pamiątkowe zakładki dla tych, którzy będą mnie pytać
— powiedział Marek Suski.
„To jest przekupstwo”
Dopytywany, czy liczy na łatwiejsze pytania, zażartował, że „to jest przekupstwo”.
Dla pani konie morskie, dla kolegów po zakładce. To namalowane przeze mnie obrazy, pomniejszone na komputerze i wydrukowane
— wyjaśnił poseł PiS.
„Marzyłem, by namalować fresk”
Marek Suski z wykszłałcenia jest też technikiem teatralnym. Wcześniej polityk w szczerej rozmowie z red. Dorotą Łosiewicz opowiadał m.in. o swoich artystycznych zainteresowania.
Od dawna marzyłem o tym, żeby namalować fresk. Przez kilka lat szukałem odpowiedniej ściany i nie znajdowałem. Ale latem robiłem remont garażu i wpadłem na pomysł, aby świeżo otynkowaną ścianę pokryć freskiem. I tak powstał obraz inspirowany starożytnymi freskami pompejańskimi i tymi z Herkulanum. Zadbałem o detale, np. umieściłem wizerunek wazy tzw. portlandzkiej
— przyznawał wówczas polityk.
W sprawie sztuki jestem śmiertelnie poważny. Chyba że akurat rysuję karykaturę. Malowanie bardzo mnie relaksuje. Odreagowuję w ten sposób polityczne stresy. To taka pędzloterapia. Niekiedy podczas długich obrad uciekam w karykaturę. Kiedyś w trakcie komisji usiadła na stole natrętna mucha, nie dawała się przegonić, to ją też narysowałem
— podkreślał.
