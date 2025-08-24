„Dobrze by było, by kancelaria prezydenta zrobiła kontr spot pokazujący, w jaki sposób ten samochód został nabyty przez Służbę Ochrony Państwa, która nie podlega prezydentowi, a ministrowi spraw wewnętrznych i administracji” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Lisiecki.
Po tym, jak prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, koalicja rządząca próbuje oskarżyć go o to, że z powodu weta Polacy zapłacą więcej za energię. Dodatkowo politycy Platformy Obywatelskiej próbują wmówić Polakom, że przez prezydenta będą płacić więcej za energię, gdy ten sam jeździ drogą limuzyną.
Rzecznik prezydenta Nawrockiego przypomniał we wpisie zamieszczonym na platformie X, że limuzyna, którą porusza się głowa państwa, należy do SOP-u, która jest podległa MSWiA, nad którym z kolei nadzór sprawuje minister Marcin Kieriwński.
Uwaga manipulacja! W internecie pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu samochodu BMW, którym porusza się Pan Prezydent Karol Nawrocki. To auto należące do Służby Ochrony Państwa, podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za ochronę Pana Prezydenta. Najwyraźniej Minister Marcin Kierwiński, nie wie, czym dysponują podległe mu służby. A rządzący celowo wprowadzają Państwa w błąd. Nie pierwszy raz
— napisał Rafał Leśkiewicz.
„Kłamstwo musi być dementowane”
Tę kwestię skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Lisiecki.
Kłamstwo jest kamieniem węgielnym obecnie rządzącej koalicji w Polsce. Kłamali w trakcie kampanii wyborczej przed 2023 rokiem, kłamali w trakcie swoich rządów, kłamali w trakcie kampanii prezydenckiej, szkalując Karola Nawrockiego, obrzucając go błotem i to jest pewnego rodzaju konsekwencja ich działań. Natomiast jasno trzeba wskazać, że to kłamstwo musi być dementowane, bo taki zwykły, przeciętny człowiek, który ogląda media społecznościowe, czy też ogląda telewizję, niekoniecznie musi dotrzeć do źródeł
— wskazał Paweł Lisiecki.
Inna rzecz, że jasno też trzeba wskazać, że w moim przekonaniu prezydentowi, niezależnie kim by on nie był, należy się odpowiednia ochrona, ranga i odpowiedni sprzęt do tego, aby prezydent czuł się bezpiecznie. Zwłaszcza w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie i zwłaszcza w obliczu tego, co robi koalicja rządząca w tej chwili w Polsce, podejmując różnego rodzaju nagonki na prezydenta Karola Nawrockiego. Tego typu zbitka polegająca na pokazaniu, że prezydent jeździ luksusową limuzyną, zakupioną jeszcze za czasów poprzednika pana Marcina Kierwińskiego, czyli przez pana Siemoniaka i zestawienie tego z ludźmi, którzy płacą rachunki, ma na celu po prostu pokazanie Karola Nawrockiego w złym świetle i pokazanie, że niby to Karol Nawrocki korzysta z przywilejów władzy
— mówił poseł PiS.
Tymczasem jest to tak naprawdę konkretne narzędzie pracy, które mam nadzieję, że nie będzie musiało być nigdy wykorzystywane. Taki samochód ma konkretne funkcje ochronne. Ale jeżeli dochodzi do sytuacji takiej nagonki, to jasno trzeba powiedzieć, że niestety może dojść do sytuacji, w której ta limuzyna będzie musiała spełnić swoje zadanie
— wyjaśnił Paweł Lisiecki.
„Kancelaria powinna zrobić kontr spot”
Wskazał też, że dobrze by było, by kancelaria prezydenta zrobiła kontr spot.
Kontr spot pokazujący, w jaki sposób ten samochód został nabyty przez Służbę Ochrony Państwa, która nie podlega prezydentowi, a ministrowi spraw wewnętrznych i administracji
— dodał.
Rząd Donalda Tuska może się obawiać Karola Nawrockiego i tej jego popularności w tym sensie, że sami mają bardzo złe notowania. Jest praktycznie dwa razy więcej przeciwników rządu niż jego zwolenników. I ten spot również ma pewne rzeczy przykryć związane z nieudolnością rządu Donalda Tuska. Kolejna rzecz to, że wleciał dron rosyjski na teren Polski i przez dwie i pół godziny sobie nad Polską latał, być może nawet pewne rzeczy przekazywał i fotografował. To też pokazuje nieudolność tego rządu. W związku, z czym ten spot ma pewne funkcje mające na celu przykrycie nieudolności rządu
— tłumaczył Paweł Lisiecki.
„Tusk będzie stawiał na betonowy elektorat”
Mówił też, że Platforma Obywatelska ma dosyć krótką ławkę.
W związku z tym różnego rodzaju działania związane z wymianą personalną stanowić będą problem dla tej koalicji. Donald Tusk raczej będzie stawiał na betonowy elektorat, w związku z czym również ma wiernych sobie wojowników w ramach Koalicji Obywatelskiej i raczej nie będzie starał się wzmacniać takich osób jak Radosław Sikorski
— wskazał poseł PiS.
