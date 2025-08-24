Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast wzmocnić swój wizerunek podczas „Piwa z Mentzenem”, zaserwował publiczności niepewne odpowiedzi i pokrętne tłumaczenia ws. niespełnionych obietni. Zamiast wiarygodności, dostał śmiech z sali. „Nie da się ukryć poczucia, że nie poszło jak obiecali” - skomentował europoseł PiS Waldemar Buda.
„Piwo z Mentzenem” to cykl spotkań organizowanych przez Sławomira Mentzena, podczas których polityk łączy luźną, nieformalną atmosferę pubu z rozmowami o gospodarce, polityce i sprawach społecznych. Wydarzenia te przyciągają zarówno sympatyków Konfederacji, jak i osoby, które chcą bezpośrednio zadać pytania czy skonfrontować swoje poglądy. Spotkania odbywają się w różnych miastach w Polsce.
Kosiniak-Kamysz gościem „Piwa z Mentzenem”
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem wydarzenia, które odbyło się 21 sierpnia br. w Krakowie. W jego trakcie lider Konfederacji zadał pytanie, jak szef MON ocenia swoją pracę i czy modernizacja armii idzie w dobrym kierunku.
Jasne, że tak
— odpowiedział Kosiniak-Kamysz.
Te słowa wywołały salwę śmiechu na sali, a sam Mentzen stwierdził: „to nie była najbardziej pewna siebie odpowiedź, jaką słyszałem”.
Gospodarz pokazał również fragment nagrania, gdzie szef PSLu mówi o „gwarancji dobrowolnego ZUSu” dla przedsiębiorców.
Częściowo. Tak, tak mówiłem oczywiście. Częściowo się udało wprowadzić
— stwierdził wicepremier
W tym materiale wideo znalazł się również marszałek Szymon Hołownia, który z bliskiej odległości przysłuchiwał się obietnicom swojego ówczesnego koalicjanta. Dlatego też Mentzen za chwilę puścił kolejne nagranie, gdzie marszałek Hołownia mówi mówi następujące słowa: „Nikt nigdy formalnie w Trzeciej Drodze nie obiecywał dobrowolnego ZUSu”.
Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów swojego byłego koalicjanta: „Zapomniał, zadzwonię do niego i mu przypomnę szybko.”
Sprawę podsumował europoseł PiS Waldemar Buda.
Nie da się ukryć poczucia, że nie poszło jak obiecali
— skomentował na X.
