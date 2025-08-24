Wideo

Mentzen skonfrontował Kosiniaka-Kamysza ws. zapewnień o dobrowolnym ZUSie. "Nie da się ukryć poczucia, że nie poszło jak obiecali"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Art Service
Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Art Service

Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast wzmocnić swój wizerunek podczas „Piwa z Mentzenem”, zaserwował publiczności niepewne odpowiedzi i pokrętne tłumaczenia ws. niespełnionych obietni. Zamiast wiarygodności, dostał śmiech z sali. „Nie da się ukryć poczucia, że nie poszło jak obiecali” - skomentował europoseł PiS Waldemar Buda.

Piwo z Mentzenem” to cykl spotkań organizowanych przez Sławomira Mentzena, podczas których polityk łączy luźną, nieformalną atmosferę pubu z rozmowami o gospodarce, polityce i sprawach społecznych. Wydarzenia te przyciągają zarówno sympatyków Konfederacji, jak i osoby, które chcą bezpośrednio zadać pytania czy skonfrontować swoje poglądy. Spotkania odbywają się w różnych miastach w Polsce.

Kosiniak-Kamysz gościem „Piwa z Mentzenem”

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem wydarzenia, które odbyło się 21 sierpnia br. w Krakowie. W jego trakcie lider Konfederacji zadał pytanie, jak szef MON ocenia swoją pracę i czy modernizacja armii idzie w dobrym kierunku.

Jasne, że tak

— odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Te słowa wywołały salwę śmiechu na sali, a sam Mentzen stwierdził: „to nie była najbardziej pewna siebie odpowiedź, jaką słyszałem”.

Gospodarz pokazał również fragment nagrania, gdzie szef PSLu mówi o „gwarancji dobrowolnego ZUSu” dla przedsiębiorców.

Częściowo. Tak, tak mówiłem oczywiście. Częściowo się udało wprowadzić

— stwierdził wicepremier

W tym materiale wideo znalazł się również marszałek Szymon Hołownia, który z bliskiej odległości przysłuchiwał się obietnicom swojego ówczesnego koalicjanta. Dlatego też Mentzen za chwilę puścił kolejne nagranie, gdzie marszałek Hołownia mówi mówi następujące słowa: „Nikt nigdy formalnie w Trzeciej Drodze nie obiecywał dobrowolnego ZUSu”.

Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów swojego byłego koalicjanta: „Zapomniał, zadzwonię do niego i mu przypomnę szybko.”

Sprawę podsumował europoseł PiS Waldemar Buda.

Nie da się ukryć poczucia, że nie poszło jak obiecali

— skomentował na X.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Ani Tusk, ani Hołownia, ani Kosiniak-Kamysz… Tylko prezydent Nawrocki zamieścił wpis w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow

TYLKO U NAS. Borowiak o dronie w Osinach: Tusk nie panuje nad sytuacją. Kosiniak-Kamysz powinien podać się do dymisji

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych