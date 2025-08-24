Koalicja 13 grudnia zastawiła pułapkę na prezydenta Karola Nawrockiego, wrzucając do ustawy mrożącej ceny energii elektrycznej kwestię umożliwienia budowy wiatraków jeszcze bliżej domów. Prezydent Nawrocki nie zgodził się na ten szantaż i zawetował ustawę, za co pochwaliło głowę państwa wielu Polaków, ale jednocześnie spadła na niego lawina krytyki ze strony polityków koalicji Donalda Tuska. Teraz Dariusz Joński, europoseł KO, sam „wkopał” swoje władze, przyznając, że nawet gdyby prezydent Nawrocki podpisał teraz wspomnianą ustawę, to i tak nowe wiatraki mogłyby wpłynąć na obniżkę cen prądu dopiero za dłuższy czas!
Nawrocki do końca będzie miał na czole napisane, że nie wyraził zgody na obniżkę cen energii
— napisał Dariusz Joński na platformie X, przywołując swoją wypowiedź na antenie neo-TVP Info.
Panie Dariuszu, chciałem się dopytać, bo Jakub Wiech, który specjalizuje się w temacie, napisał dzisiaj, że te wiatraki - zanim by powstały po wiatrakowej wrzutce - mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na cenę energii najwcześniej za pięć lat. Czy to prawda?
— zareagował na wpis Jońskiego Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.
Nowe wiatraki faktycznie potrzebują czasu, żeby wpłynąć na ceny. Dlatego im szybciej zaczniemy, tym szybciej rachunki spadną. Czekanie = droższa energia jeszcze dłużej
— Joński. Tymczasem rządzący stale „młotkują” opinię publiczną swoją narracją, że rzekomo przez prezydenta Karola Nawrockiego prąd już teraz będzie droższy.
Rozumiem, dziękuję. W takim razie rozumiem, że nie będziecie do końca kadencji podnosić argumentu, że cena prądu wynika z prezydenckiego weta?
— Stanowski.
Na ratunek europosłowie KO rzucił się minister energii z PSL Miłosz Motyka. Sęk w tym, że jego argument również był niezasadny.
W ustawie zapisano także szybszą modernizację już stojących turbin – na nowsze, cichsze, mocniejsze – dzięki temu dość szybko można było uzyskać co najmniej 1 GW mocy więcej. Co miałoby w krótszym czasie wpływ na ceny
— zaznaczył Miłosz Motyka, orędownik budowy wiatraków blisko domów.
Panie Ministrze, uważa Pan, że prezydent Nawrocki sprzeciwia się modernizacji turbin na nowsze i cichsze? Może wystarczy nanieść poprawkę dotyczącą właśnie tego i wtedy się przekonamy?
— odpowiedział Stanowski, pokazując jasno, że argument Motyki nie ma związku z meritum tego, co rząd Tuska próbuje na siłę przepchnąć - czyli możliwość budowy wiatraków jeszcze bliżej domów, zaledwie 500 metrów od nich.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738571-jonski-sam-obnazyl-hipokryzje-koalicji-tuska-ws-wiatrakow
