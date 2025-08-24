Przed wizytą w USA prezydent Nawrocki skonsultuje się z liderami regionu. Nie wyklucza rozmowy z premierem Tuskiem

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział, że przed wrześniową wizytą w USA prezydent Karol Nawrocki odbędzie konsultacje z liderami regionu. Jak dodał, nie jest wykluczone także spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.

Prezydent Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. W ubiegłym tygodniu szef KPRP Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi „nie wolno wierzyć”.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz pytany w Polsat News, czy przed wizytą planowane jest spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, odparł, że „nie jest to wykluczone”.

Na pewno będą też kontakty pana prezydenta jeszcze z liderami regionu po to, aby móc się skonsultować przed wizytą w Waszyngtonie

— dodał Przydacz.

Rada Gabinetowa w sierpniu

Przypomniał też o zwołaniu przez prezydenta Rady Gabinetowej 27 sierpnia. Jak podała KPRP wśród tematów obrad będzie m.in. omówienie planowanych przez rząd działań mających na celu ochronę polskiego rolnictwa i polskiej produkcji rolnej przed konsekwencjami napływu produktów rolnych spoza Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście umowy handlowej UE–Mercosur oraz porozumienia handlowego między UE i Ukrainą dotyczącego produktów rolnych i żywności.

