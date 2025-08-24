WIDEO

Drony na niskiej wysokości są wykrywane przez... fotoradary? Wpadka poseł PO. Jacek Sasin: Boże, miej w opiece nasz kraj i nasz naród

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Drony na niskiej wysokości są wykrywane przez… fotoradary? Alicja Łepkowska-Gołaś z Platformy Obywatelskiej skompromitowała się na antenie Polsat News. Jej wypowiedź jednoznacznie skwitował Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były minister aktywów państwowych.

W nocy z 19 na 20 sierpnia pod Osinami na Lubelszczyźnie doszło do incydentu, w którym obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach. 20 sierpnia po południu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obiekt - to rosyjski dron oraz stwierdził, że zdarzenie jest prowokacją Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju na Ukrainie.

Do tej kwestii nawiązała Alicja Łepkowska-Gołaś z Platformy Obywatelskiej, która była gościem na antenie Polsat News i strzeliła niewyobrażalną gafę.

Ten dron pojawił się w przestrzeni publicznej na bardzo niskiej wysokości, stąd też ciężko było go wychwycić na tych wszystkich fotoradarach

— powiedziała na antenie Polsat News Alicja Łepkowska-Gołaś.

Boże, miej w opiece nasz kraj”

Na słowa posłanki Platformy odpowiedział na platformie X Jacek Sasin.

Boże, miej w opiece nasz kraj i nasz naród, jeśli ludzie, którzy rządzą dziś Polską uważają, że drony wlatują w przestrzeń publiczną i można je namierzyć fotoradarem

— podkreślił były wicepremier.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. O czym nie mówi się ws. rosyjskiego drona? Kiedy był w naszej przestrzeni powietrznej w pobliżu były 3 samoloty rejsowe

tt/X/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych