„Ja się nie wycofuję z tych słów. Powiem więcej. Czekam na rozmowę z panią minister” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Łukasz Kmita, którego szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) straszy krokami prawnymi przeciwko niemu. „Za mówienie prawdy, jeśli w Polsce ma się dostać pozwy, to czekam na ten pozew” - dodał polityk opozycji.
Przypomnijmy, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) na antenie Polsat News zagroziła posłowi PiS Łukaszowi Kmicie pismem przedsądowym. Polityk opozycji wskazywał bowiem w programie „Debata Gozdyry”, że ustawa wiatrakowa została skonstruowana w taki sposób, by „szantażować prezydenta, budować spór i pokazywać, że prezydent jest przeciwko”.
MON zgłosiło uwagi do ustawy, ale pani Hennig-Kloska, reprezentująca moim zdaniem interesy niemieckich firm, wyrzuciła to. W moim przekonaniu reprezentuje niemieckie interesy bardziej niż interesy polskiego konsumenta
— mówił.
I choć minister klimatu przyznała, że nie miała okazji obejrzeć jego występu, to dodała arogancko, iż słyszała, że „zabrakło mu argumentów merytorycznych”.
Ja już dzisiaj zapowiedziałam, że pan poseł dostanie ode mnie pismo przedsądowe i będzie miał do wyboru: albo wycofać się z tych słów, albo po prostu wytłumaczyć się z nich przed sądem
— postraszyła szefowa MKiŚ w rozmowie z Polsat News.
Łukasz Kmita odpowiada na antenie Telewizji wPolsce24
Na te groźby poseł Łukasz Kmita odpowiedział na antenie Telewizji wPolsce24!
Czekam na niego, ponieważ za mówienie prawdy, jeśli w Polsce ma się dostać pozwy, to czekam na ten pozew
— odparł parlamentarzysta.
Pani minister Paulina Hennig-Kloska nie działa w interesie polskich konsumentów, nie działa w interesie tego, aby obniżyć ceny energii
— dodał.
Ja się nie wycofuję z tych słów. Powiem więcej. Czekam na rozmowę z panią minister, bo jestem w stanie jej wykazać, że wcale nie jest tak, że prąd z wiatraków, jeśli do niego nie dopłacamy, jest tańszy. To jest fikcja, to jest ta zielona religia i to jest okłamywanie Europejczyków i Polaków
— podkreślał.
Trzeba na ten temat rozmawiać, a moje słowa były poparte faktami i nie zamierzam nikogo przepraszać za fakty i za stwierdzenia, które są powszechnie w nauce zweryfikowane
— spuentował Łukasz Kmita, goszczący w Telewizji wPolsce24.
