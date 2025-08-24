„Kłamliwy atak na Prezydenta za samochód należący do ich własnego SOP-u to klasyczna metoda bezczelnych kłamstw i manipulacji ludzi Donalda Tuska” - stwierdził jednoznacznie poseł Marcin Romanowski.
BMW i atak PO na prezydenta
Przypomnijmy, Platforma Obywatelska w prymitywny sposób uderzyła w prezydenta Karola Nawrockiego, atakując go za to, że jego prezydencką limuzyną zostało BMW 7 Protection, które zostało zaprojektowane z myślą o przewożeniu najważniejszych osób w państwie.
„On jeździ luksusem. Ty płacisz więcej przez jego weto”
— grzmiano, próbując przekonywać, że Karol Nawrocki zablokował zamrożenie cen energii dla Polaków. Przypominamy jednak, że prezydent zawetował szkodliwą ustawę wiatrakową, a następnie złożył swój własny projekt zamrożenia cen energii, bez kwestii wiatrakowych.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Obrzydliwy spot PO! Uderza w prezydenta… żałując mu limuzyny. Burza w sieci. „Reaktywacja emocji, które skończyły się Smoleńskiem”
Rzecznik prezydenta Nawrockiego przypomniał we wpisie zamieszczonym na platformie X, że limuzyna, którą porusza się głowa państwa należy do SOP-u, która jest podległa MSWiA, nad którym z kolei nadzór sprawuje minister Marcin Kierwiński z PO właśnie.
CZYTAJ TAKŻE: Rzecznik prezydenta rozbija w pył manipulację dot. limuzyny, którą porusza się Nawrocki. „To auto należące do SOP, podległej MSWiA”
„Kłamstwo i nienawiść to jedyny program Tuska”
Mówił o tym wyraźnie także szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24. Przypomniał te słowa i odniósł się w sieci do tego ataku poseł PiS Marcin Romanowski. Swój wpis w serwisie X rozpoczął od rozszyfrowania skrótu PO jako „Partia Oszustów”.
Kłamliwy atak na Prezydenta za samochód należący do ich własnego SOP-u to klasyczna metoda bezczelnych kłamstw i manipulacji ludzi Donalda Tuska. Obrzucić błotem, by odwrócić uwagę od ordynarnego politycznego złodziejstwa i korupcji, od jachtów, swingers klubów i kasy dla swoich pompowanej w prywatne kieszenie
— napisał.
Kłamstwo i nienawiść to jedyny program Tuska i jego politycznej mafii
— dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Bogucki o atakach na prezydenta Nawrockiego: „Przemysł kłamstwa jest bardzo mocno rozpowszechniany”
olnk/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738547-romanowski-obrzucaja-blotem-by-odwrocic-uwage-od-korupcji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.