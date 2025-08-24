Kancelaria prezydenta dysponuje „rzetelnymi wyliczeniami”, według których stać nas na realizację projektów przedłożonych w Sejmie przez prezydenta Karola Nawrockiego, chodzi m.in. o zerowy PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci - podkreślił w Interii rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
My dysponujemy rzetelnymi wyliczeniami wskazującymi na to, że stać nas na realizację projektów, które pan prezydent Karol Nawrocki przedłożył w Sejmie. PIT Zero, Rodzina na Plus, to projekt ustawy zawierającej rozwiązania prospołeczne dotyczące zerowego PIT-u dla rodzin z dwójką i więcej dzieci. W tym projekcie znajdują się także przepisy podnoszące drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł
— powiedział w wywiadzie dla Interii Leśkiewicz.
Dodał, że przedstawiciele kancelarii prezydenta oraz zaproszeni do współpracy eksperci będą te wyliczenia prezentowali podczas prac parlamentarnych nad projektami ustaw. Stwierdził również, że kwestia uszczelnienia VAT-u oraz CIT-u jest w projekcie prezydenckim i może posłużyć do sfinansowania tych propozycji.
Zwracamy uwagę choćby na sytuację omijania podatków przez zagraniczne korporacje, które eksportują swój zysk poza Polskę. Projekt ustawy prezydenta Karola Nawrockiego przedstawia rozwiązanie tego problemu
— wskazał rzecznik prezydenta Nawrockiego.
Leśkiewicz odniósł się również do zawetowanej przez prezydenta tzw. ustawy wiatrakowej.
Ustawa wiatrakowa była próbą postawienia pod ścianą pana prezydenta i zastosowania wobec niego szantażu politycznego, forsowanego przez rządzących. (…) Z 98 stron ustawy dwie strony dotyczyły przepisów regulujących mrożenie cen energii elektrycznej
— stwierdził. Przypomniał, że prezydent przedstawił swój projekt (ws. mrożenia cen energii - PAP), który „jeden do jednego” odpowiada przepisom w tzw. ustawie wiatrakowej.
Zatem we wrześniu ustawa może zostać uchwalona przez polski parlament, a pan prezydent jeszcze we wrześniu może ją podpisać. (…) Jeżeli rząd zdecyduje się na akceptację rozwiązania pana prezydenta, opierającego się w stu procentach na projekcie rządowym, to od 1 października obywatele będą płacić takie same rachunki, jak płacą dzisiaj
— zaznaczył.
Rzecznik prezydenta zwrócił też uwagę, że prezydent zawetował tylko jedną z 22 ustaw, które otrzymał do tej pory do rozpatrzenia.
olnk/PAP
