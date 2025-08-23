„Uwaga manipulacja! W internecie pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu samochodu BMW, którym porusza się Pan Prezydent Karol Nawrocki. To auto należące do Służby Ochrony Państwa, podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za ochronę Pana Prezydenta” - napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Po tym, jak prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, koalicja rządząca próbuje oskarżyć go o to, że z powodu weta Polacy zapłacą więcej za energię. Dodatkowo politycy Platformy Obywatelskiej próbują wmówić Polakom, że przez prezydenta będą płacić więcej za energię, gdy ten sam jeździ drogą limuzyną. Pojawiły się również absurdalne zarzuty wobec budżetu Kancelarii Prezydenta, który ma być niby zbyt duży, a przecież to ekipa Donalda Tuska przygotowała ten budżet.
Rzecznik prezydenta Nawrockiego przypomniał we wpisie zamieszczonym na platformie X, że limuzyna, którą porusza się głowa państwa należy do SOP-u, która jest podległa MSWiA nad którym z kolei nadzór sprawuje minister Marcin Kieriwński.
Uwaga manipulacja! W internecie pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące zakupu samochodu BMW, którym porusza się Pan Prezydent Karol Nawrocki. To auto należące do Służby Ochrony Państwa, podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnej za ochronę Pana Prezydenta. Najwyraźniej Minister Marcin Kierwiński, nie wie czym dysponują podległe mu służby. A rządzący celowo wprowadzają Państwa w błąd. Nie pierwszy raz
— napisał Leśkiewicz.
Przypomnijmy, że prezydent Nawrocki po zawetowaniu ustawy wiatrakowej podpisał projekt ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej. Jest to propozycja, która została wyjęta z ustawy wiatrakowej. Tym bardziej koalicja rządzą nie powinna mieć problemu z jej przyjęciem.
Podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinku w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych
— zapewnił.
kk/X/wPolityce
