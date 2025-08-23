Ani premier Donald Tusk, ani marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ani minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nie opublikowali nawet wpisu w mediach społecznościowych z okazji 86. rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow. Zrobił to tylko prezydent Karol Nawrocki.
Donald Tusk przyzwyczaił już Polaków do tego, że milczy w ważnych dla państwa polskiego rocznicach. Można więc stwierdzić, że po prostu trzyma się swojej rutyny. Milczał również dzisiaj. Żaden wpis nie pojawił się również w profilach w mediach społecznościowych Hołowni czy Kosiniaka-Kamysza. Okolicznościowy wpis zamieściło za to ukraińskie MSZ.
Były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Marek Magierowski zwrócił uwagę, że „żadna z najważniejszych osób w RP nie napisała dzisiaj na X ani słowa po angielsku z okazji rocznicy Paktu Ribbentrop-Mołotow”. Zrobił to tylko, po polsku, prezydent Karol Nawrocki.
Stwierdzam ze smutkiem, że żadna z najważniejszych osób w RP nie napisała dzisiaj na X ani słowa po angielsku z okazji rocznicy Paktu Ribbentrop-Mołotow. Co ciekawe, uczyniło to ukraińskie MSZ, polskie MSZ już nie. Jedynego tweeta (po polsku) opublikował prezydent Karol Nawrocki
— zauważył Marek Magierowski.
„Niemcy do dzisiaj nie zapłaciły rachunku krzywd”
W 86. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow prezydent Karol Nawrocki napisał, że cały świat powinien wyciągnąć wnioski z wydarzeń z 1939 r. i „nie pozwolić na to, by chore marzenia o imperium pochłonęły kolejne ludzkie istnienia”. Tymczasem - jak ocenił - w Rosji odżywają właśnie „resentymenty imperialne”.
W 1939 roku Stalin, wspólnie z Hitlerem, zawarli akt, który otworzył drogę do II wojny światowej i pochłonął życie milionów ludzi na całym świecie. Polska stała się pierwszą ofiarą niemieckiej, a potem sowieckiej agresji
— napisał na portalu X prezydent w 86. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow.
Jak wskazał, „Niemcy do dzisiaj nie zapłaciły rachunku krzywd”, zaś w Rosji „odżywają resentymenty imperialne”. „Z tamtego faktu dzisiejszy świat powinien wyciągnąć wnioski i nie pozwolić na to, by chore marzenia o imperium pochłonęły kolejne ludzkie istnienia” - napisał prezydent Nawrocki.
23 sierpnia 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i ZSRR podpisali pakt o nieagresji, którego najważniejszym elementem był tajny czteropunktowy protokół dokonujący podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Punkt bezpośrednio dotyczący Polski brzmiał następująco: „W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia”.
