W ostatnich dniach byliśmy świadkami ostrych wymian zdań na platformie X pomiędzy Dorotą Wysocką-Schnepf a Krzysztofem Stanowskim. Funkcjonariuszka TVP w likwidacji od momentu pamiętnej debaty prezydenckiej próbuje odgryźć się na szefie Kanału Zero. W obronie Wysockiej-Schnepf postanowił stanąć Tomasz Lis, ale zrobił to w takim stylu, że trudno stwierdzić, czy żona Ryszarda Schnepfa będzie mogła mu podziękować.
O Wysockiej-Schnepf w ostatnim czasie głośno było nie tylko z powodu jej utarczek ze Stanowskim, ale także z powodu m.in. jej występów w neo-TVP, ale głównie z powodu jej teścia Maksymiliana Schnepfa, który był jednym z dowódców w Obławie Augustowskiej, czyli największej komunistycznej zbrodni w powojennej Polsce, w wyniku której zamordowano kilkuset polskich patriotów. Wysockiej-Schnepf zdarzyło się nawet jego wychwalać.
W obronie Wysockiej-Schnepf postanowił stanąć Tomasz Lis, ale czy funkcjonariuszka TVP w likwidacji będzie miała za co dziękować? Były redaktor naczelny tygodnika „Newsweek” stwierdził, że nawet komuniści i naziści nie byli tacy źli, jak ci, którzy wytykają Wysockiej-Schnepf teścia.
To jest jakaś swoista genetyka, bo nawet naziści i komuniści czasem ludziom dokuczali i niszczyli ich za winy przodków, ale nawet oni zwykle nie robili tego za winy teściów. To jest jakaś genetyka pisowsko-stanowska. Bardziej obsesyjna niż tamta genetyka komunistów i różnych Rosenbergów w kraju Adolfa Hitlera
— bredził Lis.
Na te bzdury wygadywane przez Lisa zareagował sam Stanowski. Szef Kanału Zero przyjął te słowa z rozbawieniem.
Lisu, ty to jesteś wariacik normalnie
— odpowiedział żartobliwie Tomasz Lis.
