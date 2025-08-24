TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Borowiak o dronie w Osinach: Tusk nie panuje nad sytuacją. Kosiniak-Kamysz powinien podać się do dymisji

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Poseł PiS Anna Borowiak / autor: Fratria
Poseł PiS Anna Borowiak / autor: Fratria

Poseł Anna Borowiak z PiS była gościem programu „Dzień” na antenie Telewizji wPolsce24. „Dron sobie lata po wschodniej stronie, wychodzi minister Kosiniak-Kamysz i mówi jedno. Po jakimś czasie wydaje oświadczenie i nie podaje się sam do dymisji, chociaż w mojej ocenie powinien. Mało tego, to co powiedział minister Kosiniak-Kamysz, za chwilę prostują wojskowi. Co z naszym bezpieczeństwem? Z kolei na urlopie zdaje się, że jest pan premier Tusk, ale tweety pisze. To znaczy, że urząd sprawuje. Sytuację powinien mieć pod kontrolą, ale chyba nie ma” - powiedziała.

Zarzuty dla Błaszczaka i prof. Cenckiewicza

Poseł Borowiak została zapytana o zarzuty dla byłego ministra Mariusza Błaszczaka i prof. Sławomira Cenckiewicza, a także o stosunek ekipy Tuska do odrzucenia obrony wschodnich części Polski.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych