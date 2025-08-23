Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wczoraj na antenie Polsat News zagroziła posłowi PiS Łukaszowi Kmicie pismem przedsądowym. Polityk opozycji, odnosząc się do ustawy wiatrakowej, zarzucił szefowej MKiŚ, że „reprezentuje niemieckie interesy bardziej niż interesy polskiego konsumenta”.
Koalicja 13 grudnia próbowała szantażować jeszcze byłego prezydenta Andrzeja Dudę w ostatnich tygodniach jego drugiej kadencji, a później swoje naciski przeniosła na jego następcę Karola Nawrockiego. W tzw. ustawie wiatrakowej zaszyto poprawkę o przedłużeniu okresu zamrożenia cen energii. Zarówno Pałac Prezydencki, jak i największa partia opozycyjna w polskim Sejmie stoją na stanowisku, że rządowi chodzi wyłącznie o wywieranie presji na głowę państwa.
„Reprezentuje niemieckie interesy”
W podobnym tonie wypowiedział się w programie „Debata Gozdyry” poseł Łukasz Kmita.
Zdaniem polityka PiS, ustawa została skonstruowana w taki sposób, by „szantażować prezydenta, budować spór i pokazywać, że prezydent jest przeciwko”.
MON zgłosiło uwagi do ustawy, ale pani Hennig-Kloska, reprezentująca moim zdaniem interesy niemieckich firm, wyrzuciła to. W moim przekonaniu reprezentuje niemieckie interesy bardziej niż interesy polskiego konsumenta
— ocenił.
Hennig-Kloska zapowiada pismo przedsądowe
Później, we wczorajszej rozmowie z Agnieszką Gozdyrą, minister Hennig-Kloska, pytana, czy zamierza pozwać posła Kmitę, odparła, że nie miała okazji obejrzeć jego występu, ale słyszała, że „zabrakło mu argumentów merytorycznych”.
Ja już dzisiaj zapowiedziałam, że pan poseł dostanie ode mnie pismo przedsądowe i będzie miał do wyboru: albo wycofać się z tych słów, albo po prostu wytłumaczyć się z nich przed sądem
— podkreśliła szefowa MKiŚ w rozmowie z Polsat News.
Polityków opozycji minister oskarżyła o „brak merytorycznych argumentów” przeciwko ustawie wiatrakowej.
Nie potrafię wybronić tego niezgodnego z interesem Polaków, polskich rodzin, polskiej gospodarki, ale także państwa polskiego weta prezydenta, które jest po prostu wbrew rozsądkowi, wbrew logice
— stwierdziła.
Od kiedy wiatraki pod domem i ustawa, która regularnie powraca, choć wzbudzała kontrowersje już na początku obecnej kadencji parlamentu, są „w interesie Polaków”?
