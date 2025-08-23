Posłowie Koalicji 13 grudnia, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, w ostatnim czasie atakują prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy wiatrakowej. Dlaczego tak bardzo brną w promocję wiatraków? Nieco światła wydaje się rzucać na to zachowanie posła KO Patryka Jaskulskiego, który zachwalał na nagraniu udostępnionym w sieci wiatraki w kamizelce z… logo belgijskiego dewelopera farm wiatrowych Virya Energy.
Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zastanawiacie się, gdzie jestem. Już Wam mówię, jestem u podnóża wielkiego wiatraka na farmie energetyki odnawialnej, farmie wiatrowej. Jestem tutaj, bo dziś wjeżdżam na sam szczyt, ale też chcę Wam pokazać, że takie wiatraki, które są tutaj kilkaset metrów za mną, wcale nie hałasują, wbrew temu co wielu mówi, a na mocy, która została przyjęta przez polski Sejm w zeszłym tygodniu, takich wiatraków powstanie w Polsce więcej, dzięki czemu będziemy płacić mniej za prąd, a gminy, na których terenie powstaną te wiatraki, będą miały dzięki temu dodatkowe dochody do budżetu, a mieszkańcy, którzy mieszkają w okolicy takich wiatraków, mogą zyskać nawet rekompensatę do 20000 zł rocznie
— powiedział na wspomnianym nagraniu Patryk Jaskulski.
Same korzyści, czysta, zielona, zdrowa energia, można oddychać pełną piersią, a jednocześnie będziemy płacić mniej za prąd
— zaznaczył poseł KO.
