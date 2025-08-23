„Konsekwentnie budowaliśmy siłę polskiego wojska. W 2018 roku zamówiliśmy pierwsze dwie baterie Patriot, one są już na wyposażeniu Wojska Polskiego, w 2019 roku pierwszy dywizjon HIMARS, w 2020 roku F-35, w 2021 roku czołgi ABRAMS (…). Dlaczego oni ABRAMSY wtedy i teraz krytykują? Bo nie są europejskie, tylko amerykańskie, a oni wpatrzeni są jedynie w niemiecki sprzęt” - podkreślił w rozmowie z Telewizją wPolsc24 Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, były szef MON.
Podobnie rzecz się ma z czołgami K-2. Ogłosili, że będzie kolejna umowa w sprawie uzyskania tylko 180 czołgów K-2, powinno być pozyskane 800 z produkcją w naszym kraju, tymczasem zmontują jedynie 60 z tych 180. To jest działanie na szkodę Polskich
— punktował rządzących Mariusz Błaszczak.
Oni zatrzymali procesy budowy silnego polskiego wojska. To oni są odpowiedzialni za degrengoladę Wojska Polskiego za czasu pierwsze Tuska, za czasu koalicji PO-PSL. Zlikwidowali całą dywizję, 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Proszę zwrócić uwagę, że również oparcie obrony kraju na linii Wisły było konsekwencją likwidacji jednostek polskiego wojska. Pójdę nawet dalej, te 95 tys. żołnierzy WP wyposażonych w starą, postsowiecką broń, nie byłoby w stanie obronić linii Wisły
— dodał.
Celem rządu polskiego za czasu rządów PiS-u było wzmocnienie polskiego wojska tak, żeby odstraszyć agresora, żeby Putin nie zdecydował się na napadnięcie Polski. Dziś te procesy zostały zahamowane
— podkreślił Błaszczak.
CZYTAJ TAKŻE:
— Szefowa KRRiT też została oskarżona ws. „Linii Wisły”. Glapiak: To akt politycznej represji. Zawsze przestrzegałam prawa i procedur
— TYLKO U NAS. Błaszczak o akcie oskarżenia: Czysta polityczna zemsta! Chodziło mi tylko o to, żeby nigdy więcej do takiego draństwa nie doszło
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738515-blaszczak-procesy-wzmacniajace-wojsko-zostaly-zahamowane
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.