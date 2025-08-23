Platforma Obywatelska nadal atakuje prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie poddał się wiatrakowemu szantażowi legislacyjnemu. Tym razem na swoich profilach w mediach społecznościowych partia Donalda Tuska opublikowała wyjątkowo infantylną grafikę, gdzie premier Donald Tusk oznacza „odnawialne źródła energii i tańszy prąd”, a prezydent Karol Nawrocki… „rosyjskie surowce”.
Pierwsze weto prezydenta Karola Nawrockiego rozwścieczyło koalicję 13 grudnia do tego stopnia, że zaczęła żerować na najniższych instynktach.
Wczoraj w mediach społecznościowych Platforma Obywatelska zamieściła spot, w którym atakuje prezydenta za to, że… jak każdy z jego poprzedników, korzysta z limuzyny (jak pamiętamy, prezydent Bronisław Komorowski nie poruszał się 40-letnim małym Fiatem lub rowerem), podczas gdy Polacy muszą płacić wysokie rachunki za prąd. Teraz partia Tuska „zabłysnęła” grafiką.
Platforma każe wybierać
Co wybierasz?
— pyta wyborców Platforma Obywatelska w mediach społecznościowych.
Do wyboru mamy „Odnawialne źródła energii i tańszy prąd” zilustrowane zdjęciem premiera Donalda Tuska albo „Rosyjskie surowce” ze zdjęciem prezydenta Karola Nawrockiego.
Później PO zamieściła kolejną grafikę uderzającą w Nawrockiego.
To dopiero 2 tygodnie, a Prezydent Nawrocki już tyle „osiągnął”…
„OSIĄGNIĘCIA” PREZYDENTA NAWROCKIEGO: -Zablokowanie niższych cen prądu
-Złamanie obietnicy wyborczej
-Oblany test z dyplomacji
A TO DOPIERO 2 TYGODNIE…
— atakuje Platforma.
„Bezczelni kłamcy z PO Tuska”
Pod wpisem z „rosyjskimi surowcami” pojawiają się już pierwsze komentarze.
Bezczelni kłamcy z PO Tuska. Import rosyjskiego gazu ziemnego do Polski pod postacią nawozów azotowych bije rekordy w trakcie rządów Donalda Tuska. W interesie Rosji Tusk uderza w polskich górników stawiając na uzależnienie Polski od importu gazu - w przyszłości też rosyjskiego
— napisał poseł Janusz Kowalski.
Poprawiłem, nie ma za co
— skomentował poseł Radosław Fogiel, załączając przerobioną grafikę - Tusk symbolizuje „niemieckie wiatraki”, Nawrocki - „niższe ceny energii”.
Przypisywanie prezydentowi poszukiwanemu przez reżim Putina listem gończym dążenia do uzależnienia Polski od rosyjskich surowców jest głupie i bezczelne. Robienie takich rzeczy przez partię, która za swoich poprzednich rządów na długie lata uzależniła Polskę od rosyjskiego gazu, to już jawna pogarda wobec Polaków.
