Ciarki żenady! Platforma atakuje prezydenta Nawrockiego absurdalną grafiką. Opowiadają o... "rosyjskich surowcach"

Platforma Obywatelska nadal atakuje prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie poddał się wiatrakowemu szantażowi legislacyjnemu. Tym razem na swoich profilach w mediach społecznościowych partia Donalda Tuska opublikowała wyjątkowo infantylną grafikę, gdzie premier Donald Tusk oznacza „odnawialne źródła energii i tańszy prąd”, a prezydent Karol Nawrocki… „rosyjskie surowce”.

Pierwsze weto prezydenta Karola Nawrockiego rozwścieczyło koalicję 13 grudnia do tego stopnia, że zaczęła żerować na najniższych instynktach.

Wczoraj w mediach społecznościowych Platforma Obywatelska zamieściła spot, w którym atakuje prezydenta za to, że… jak każdy z jego poprzedników, korzysta z limuzyny (jak pamiętamy, prezydent Bronisław Komorowski nie poruszał się 40-letnim małym Fiatem lub rowerem), podczas gdy Polacy muszą płacić wysokie rachunki za prąd. Teraz partia Tuska „zabłysnęła” grafiką.

Platforma każe wybierać

Co wybierasz?

— pyta wyborców Platforma Obywatelska w mediach społecznościowych.

Do wyboru mamy „Odnawialne źródła energii i tańszy prąd” zilustrowane zdjęciem premiera Donalda Tuska albo „Rosyjskie surowce” ze zdjęciem prezydenta Karola Nawrockiego.

Później PO zamieściła kolejną grafikę uderzającą w Nawrockiego.

To dopiero 2 tygodnie, a Prezydent Nawrocki już tyle „osiągnął”…

„OSIĄGNIĘCIA” PREZYDENTA NAWROCKIEGO: -Zablokowanie niższych cen prądu

-Złamanie obietnicy wyborczej

-Oblany test z dyplomacji

A TO DOPIERO 2 TYGODNIE…

— atakuje Platforma.

Bezczelni kłamcy z PO Tuska”

Pod wpisem z „rosyjskimi surowcami” pojawiają się już pierwsze komentarze.

Bezczelni kłamcy z PO Tuska. Import rosyjskiego gazu ziemnego do Polski pod postacią nawozów azotowych bije rekordy w trakcie rządów Donalda Tuska. W interesie Rosji Tusk uderza w polskich górników stawiając na uzależnienie Polski od importu gazu - w przyszłości też rosyjskiego

— napisał poseł Janusz Kowalski.

Poprawiłem, nie ma za co

— skomentował poseł Radosław Fogiel, załączając przerobioną grafikę - Tusk symbolizuje „niemieckie wiatraki”, Nawrocki - „niższe ceny energii”.

Przypisywanie prezydentowi poszukiwanemu przez reżim Putina listem gończym dążenia do uzależnienia Polski od rosyjskich surowców jest głupie i bezczelne. Robienie takich rzeczy przez partię, która za swoich poprzednich rządów na długie lata uzależniła Polskę od rosyjskiego gazu, to już jawna pogarda wobec Polaków.

jj/X

