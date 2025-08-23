Zamiast ofensywy - chaos. Rząd w rozsypce. Premier Tusk - „jakby abdykował” - oto krajobraz po wyborach prezydenckich w Polsce i rekonstrukcji, która nie zmieniła właściwie nic. „Marcin Kierwiński. minister spraw wewnętrznych i administracji, i Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, nie wychodzą z ofensywą. Minister sprawiedliwości co prawda się stara, ale ciągle na przeszkodzie stoi mu prawo” - czytamy na łamach „Wprost”.
Rekonstrukcja nie pomogła rządowi Donalda Tuska, a ta dalsza, która miała dotknąć wiceministrów - wciąż nie nadchodzi. Ministrowie nie wiedzą ponoć co robić i czekają na powrót premiera z urlopu - czytamy na łamach „Wprost”.
Problem jest taki, że większości Polaków nie interesują rozliczenia, a realne działania rządu, które zapewnią Polsce rozwój. Rząd zupełnie utracił słuch społeczny
— podkreśla anonimowy rozmówca z kręgów władzy.
Tusk zachowuje się jakby abdykował. Miała być ofensywa rządu po rekonstrukcji, a zamiast ministrowie nie wiedzą, co mają robić. Rząd jest w zawieszeniu
— czytamy.
Żurek i Kierwiński bez osiągnięć
Kołem zamachowym mieli być dwaj nowi ministrowie: Waldemar Żurek i Marcin Kierwiński, lecz okazuje się, że nie mają jeszcze żadnego sukcesu.
Marcin Kierwiński. minister spraw wewnętrznych i administracji, i Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, nie wychodzą z ofensywą. Minister sprawiedliwości co prawda się stara, ale ciągle na przeszkodzie stoi mu prawo
— podkreśla rozmówca „Wprost”.
Okazuje się bowiem, że pomysł reaktywacji KRS sprzed 2018 r. nie spodobał się ani posłom klubów wchodzących w skład koalicji, ani ekspertom. Ci ostatni wskazują na brak podstaw prawnych do takich działań.
Rozliczenia też Polaków interesują raczej średnio, jeśli w ogóle. Jak czytamy dalej, cała koalicja czeka na ofensywę premiera. Jak na razie nie wiadomo jednak, czy Tusk przyszykuje coś po wakacjach i mówi się o tym w kategorii „a może”.
Czy jesteśmy właśnie świadkami agonii koalicji?
aja/Wprost.pl
