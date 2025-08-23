Większość Polaków sprzeciwia się wysłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej, mimo że kilka europejskich państw, w tym Francja i Wielka Brytania, deklaruje gotowość udziału swoich sił.
Od dłuższego czasu europejscy liderzy mówią o konieczności wysłania misji pokojowej na Ukrainę. Te głosy nasiliły się po spotkaniu w Waszyngtonie, gdzie udał się Wołodymyr Zełenski - wraz z przedstawicielami państw europejskich.
Na ten moment gotowość do wysłania swoich sił zadeklarowały Francja i Wielka Brytania. Zarówno Litwa jak i Czechy nie wykluczają, że ich wojska mogą być częścią misji pokojowej, która miałaby się odbyć za naszą wschodnią granicą. W ich przypadku sprawa nie jest pewna, zależy od sytuacji wewnętrznej w każdym z krajów.
Większość Polaków przeciw udziałowi żołnierzy w misji pokojowej na Ukrainie
Sondaż SW Research dla rp.pl pokazuje, że zdecydowana większość Polaków nie popiera udziału polskich żołnierzy w ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie. „Nie” odpowiedziało aż 61,1 proc. badanych, podczas gdy „tak” - tylko 17,3 proc., a 21,6 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie. Sprzeciw wobec polskiej obecności w misji wyraźniej zaznaczają mężczyźni, najmłodsi respondenci oraz mieszkańcy małych miast, natomiast poparcie najczęściej deklarują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— RELACJA. 1277. dzień wojny. Ukraińskie MSZ wzywa europejskich partnerów do czujności przed ćwiczeniami Zapad-2025
— Czechy i Litwa wyślą swoje wojska? „Nie wykluczamy pomocy Ukrainie w związku z przestrzeganiem porozumienia pokojowego”
— https://wpolityce.pl/polityka/738497-potocki-wojna-bedzie-trwala-a-trump-wprowadzi-sankc
xyz/Rzeczpospolita
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738501-sondaz-61-proc-polakow-przeciwko-wyslaniu-wojsk-na-ukraine
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.