Pierwsza Dama Marta Nawrocka spotkała się dziś z uczestnikami IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Jest to największy w Polsce turniej piłkarski kobiet. „Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje” - powiedziała małżonka prezydenta RP.
Marta Nawrocka odwiedziła dziś Tarnobrzeg, gdzie odbywa się największa w Polsce impreza poświęcona kobiecej piłce nożnej. Pierwsza Dama sprawuje honorowy patronat nad tym wydarzeniem.
To wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań. Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje
— mówiła małżonka prezydenta Karola Nawrockiego do uczestniczek IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej.
„Futbol to nie tylko domena mężczyzn”
Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły
— podkreśliła Nawrocka, która spotkała się z uczestnikami wydarzenia.
