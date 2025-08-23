Jacek Sasin odniósł się do pomysłu ekipy Tuska. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zamierza wprowadzić „podatek bankowy”. „W praktyce za ‘podatek dla banków’ zapłacą obywatele: wyższymi ratami, droższymi kredytami i większymi marżami. Chcąc ratować budżet dają bankom pretekst do podwyżek i dalszego drenowania kieszeni Polaków” - skomentował były minister na X.
Podatek bankowy Tuska i Domańskiego
Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku bankowego, mającego zwiększyć wpływy do budżetu. Pomysłodawcą zmian jest minister finansów Andrzej Domański, który chce zachęcić banki do większego finansowania gospodarki, jednocześnie utrzymując stabilne dochody państwa.
Nowe regulacje przewidują m.in. podwyższenie stawki CIT dla banków oraz rozważane wprowadzenie podatku od odsetek od rezerwy obowiązkowej w NBP. Środki z podatku mają wspierać modernizację armii i realizację strategicznych wydatków państwa.
Sasin: Sposób na łupienie Polaków
Do pomysłu Domańskiego i Tuska odniósł się poseł PiS Jacek Sasin. Zamieścił na X wpis, w którym ukazuje istotę problemu.
Minister Domański znalazł nowy sposób na łupienie Polaków. Chcąc ratować budżet, zrujnowany przez „fachowców” Tuska, zapomniał o jednym – nie stworzył żadnych mechanizmów, które powstrzymają banki przed przerzuceniem kosztów na klientów
— napisał.
Dodał również:
W praktyce za „podatek dla banków” zapłacą obywatele: wyższymi ratami, droższymi kredytami i większymi marżami. Chcąc ratować budżet dają bankom pretekst do podwyżek i dalszego drenowania kieszeni Polaków.
