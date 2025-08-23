Jan Śpiewak, aktywista miejski, znany z lewicowych poglądów, na platformie X w roli autorytetu zacytował fragment… „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego. Z wpisu Śpiewaka wynika, że zgodził się z legendarnym przywódcą Narodowej Demokracji.
Gdy oświecony ogół krajów zachodnich, przyjmował kulturę mieszczańską, kulturę pracy, zabiegów, wysiłków i obowiązków, u nas ta sama warstwa przyjęła kulturę wielkoszlachecką, kulturę nieobowiązkowości, używania, a jeszcze więcej popisywania się, wywyższania, itd. Tą kulturą po dziś dzień żyjemy: ludzie najciężej zarabiający na chleb, gdy im się powodzi, starają u nas dociągnąć zaraz do typu wielkopańskiego
— to fragment „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego, kluczowej książki dla każdego polskiego narodowca, który zacytował Jan Śpiewak.
Roman Dmowski. Przez ponad sto lat nic się nie zmieniło, a nawet więcej: z roku na rok jest coraz gorzej. Neosarmacja wróciła pod przykrywką januszexów, sebixów w BMW rozjeżdżających ludzi na drogach, skorumpowanych i bezkarnych polityków i profesorków pogardzających ludźmi
— napisał na platformie X Jan Śpiewak, niejako oddając hołd Dmowskiemu i wskazując na trafność jego analiz.
tkwl/X
https://wpolityce.pl/polityka/738492-ciekawe-spiewak-powolal-sie-na-dmowskiego-w-roli-autorytetu
