Niemcy blokują atom w Polsce, więc rząd Tuska doprowadził do wycofania się Koreańczyków. "Mydli oczy opinii publicznej"

Kilka dni temu prezes południowokoreańskiego koncernu jądrowego Korea Hydro& Nuclear Power (KHNP) Whang Joo-ho potwierdził zakończenie swojej działalności w Polsce. Prezes koncernu odpowiadając na pytania koreańskich posłów na posiedzeniu komisji ds. przemysłu, stwierdził „po objęciu władzy przez nowy polski rząd, kraj zdecydował o porzucenie projektów z udziałem przedsiębiorstw państwowych w sektorze energetyki jądrowej i dlatego wycofaliśmy stamtąd naszą działalność”.

Koreańczycy w październiku 2022 roku, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości podpisali porozumienie z Polską Grupą Energetyczną (PGE) i Zespołem Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin (ZE PAK) na przebudowę kompleksu elektrowni węglowej w Pątnowie i wybudowaniu tam elektrowni atomowej.

Ostateczny sygnał dla Koreańczyków

Niestety kiedy nowy zarząd PGE zdecydował się zamrozić swój udział w realizacji tego przedsięwzięcia, a skutek braku wsparcia ze strony rządu ,Koreańczycy jeszcze przez jakiś czas próbowali walczyć o realizację tego przedsięwzięcia, między innymi przedstawili swoje propozycje na sejmowej komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Niestety mimo zaproszenia na to posiedzenie wręcz ostentacyjnie nie przybył nikt z odpowiedzialnych za ten projekt resortów i jak się wydaje, był to ostateczny sygnał dla Koreańczyków, że rząd Tuska nie jest zainteresowany realizacją tej inwestycji. A przecież było to przedsięwzięcie ,do którego realizacji nie byłaby zaangażowana ani złotówka z budżetu państwa, ponieważ miały w nim uczestniczyć dwa podmioty prywatne (koreański i polski), a także giełdowa spółka z udziałem Skarbu Państwa.

Budowa elektrowni w Choczewie

Przypomnijmy, że realizacja pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w Choczewie w województwie pomorskim, która miała być finansowana głównie z funduszy publicznych, idzie jak po grudzie, a administracja rządu Tuska działa tak jakby nie chciała, aby kiedykolwiek ta inwestycja została ukończona.

Przypomnijmy, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości robił wszystko, aby realizację pierwszej elektrowni atomowej maksymalnie zaawansować i doprowadził nie tylko do wskazania jej lokalizacji w Choczewie w województwie pomorskim, ale także doprowadził po blisko 8-letniej skomplikowanej administracyjnej procedurze do wydania decyzji środowiskowej. Przeprowadził także międzynarodowe konsultacje w sprawie realizacji tej inwestycji, do czego jesteśmy zobowiązani jako sygnatariusze Konwencji z Espoo, podczas których tylko Niemcy i Austria zgłosiły uwagi.

Według harmonogramu realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej przyjętego przez Radę Ministrów w 2020 roku, rozpoczęcie budowy pierwszego bloku tej elektrowni powinno rozpocząć się w 2026 roku, a jego oddanie do użytku w 2033 roku.

Niemieckie media wiedzą lepiej niż polska opinia publiczna

Już w lipcu 2024 roku okazało się ,że rząd Donalda Tuska zdecydował się przesunąć rozpoczęcie realizacji tej inwestycji na razie o 2 lata do 2028 roku, a oddanie do użytku pierwszego bloku elektrowni, aż o 3 lata, a więc na rok 2036. Niestety tego rodzaju decyzje polskiego rządu, mogą zniechęcić do udziału w tym przedsięwzięciu światowego lidera technologicznego w tym zakresie, amerykańską firmę Westinghouse, która uczestniczy w jego realizacji. Wygląda nawet na to, że obecna ekipa rządowa, podejmując decyzję o przesunięciu realizacji tej inwestycji, nie konsultowała jej z amerykańskim partnerem, a jego ewentualne wycofanie oznaczałoby w zasadzie zablokowanie tego przedsięwzięcia.

Ministrowie rządu Tuska wprawdzie publicznie zapewniają ,że inwestycja będzie realizowana, stąd między innymi decyzja RM o dokapitalizowaniu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), kwotą ponad 60 mld zł w latach 2025-2030, tyle tylko, że na razie, to decyzja papierowa. Natomiast jak poinformowały jakiś czas temu niemieckie media, w tym dziennik „Die Tageszeitung”, polski premier robi wszystko aby opóźnić budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Według tej niemieckiej gazety, priorytetem rządu Tuska, są farmy wiatrowe w tym także te morskie, fotowoltaika i magazyny energii i te przedsięwzięcia mają zastąpić energetykę jądrową. Zadziwiające jest nie tylko to, że niemieckie media wiedzą lepiej, niż polska opinia publiczna, co zamierza robić rząd w sprawach energetycznych, ale także, twierdzą iż nasz kraj ma iść ich drogą, inwestować setki miliardów złotych w energetykę odnawialną, jednocześnie rezygnując z inwestycji w stabilizator nowoczesnego systemu energetycznego, czyli energetykę jądrową. Niemcy realizują właśnie taki model od wielu lat, zainwestowali w energetykę odnawialną setki miliardów euro i w konsekwencji mają jedną z najwyższych cen energii w krajach Unii Europejskiej.

Rząd mydli oczy opinii publicznej

Wygląda więc na to, że rząd Tuska, przesuwając o kolejne lata realizację pierwszego bloku pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, a teraz także powodując wycofanie się Koreańczyków z realizacji drugiej elektrowni atomowej w Koninie, mydli oczy opinii publicznej, bo tak naprawdę nie zamierza realizować tej inwestycji.

Wprawdzie nie może powiedzieć wprost, że rezygnuje z inwestycji w energetykę jądrową, ale skoro Niemcy jak się wydaje już na trwałe, z niej zrezygnowali, to nie pozwolą, aby powstała ona w Polsce. Tusk nie będzie się Niemcom przeciwstawiał, nawet gdyby to powielenie niemieckiego podejścia do energetyki, miało kosztować Polaków wręcz niewyobrażalne pieniądze i nawet gdybyśmy w ten sposób, mieli znacząco pogorszyć konkurencyjność polskiej gospodarki.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk

Urodzony 19 września 1956 roku w Komorowie woj. mazowieckie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoły Głównej Handlowej – na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł na Sejm IV kadencji (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). Był Posłem VII kadencji Sejmu (pracował w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). W maju 2014 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Budżetowej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

