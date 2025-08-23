„Uważam, że Donald Tusk ma najgorszy tydzień od 80 tygodni i każdy kolejny jest najgorszy. Albo o czymś kłamie, albo coś musi przykrywać, albo kogoś atakować. On nic innego nie robi w gruncie rzeczy, więc nie ma czasu na taki banał jak rządzenie” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim” - wspólnej audycji publicystycznej portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Magdaleny Ogórek byli również Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta, Marcin Wikło, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Publicyści rozmawiali o tym, czy był to najgorszy tydzień Donalda Tuska w jego urzędowaniu w związku z tym, że nie zaproszono go do Waszyngtonu, gdzie 18 sierpnia…
