„Jestem przekonany, że ten proces będzie trwał ogromnie długo. Żaden normalny sędzia nie wyda żadnego wyroku w tej sprawie, więc będzie to przeciągnę w nieskończoność. Akt oskarżenia jest tylko po to, żeby pan Żurek mógł powiedzieć: ‘widzicie, przyszedłem i przyspieszyłem rozliczenia’” - powiedział na antenie telewizji wPolsce prof. Przemysław Czarnek odnosząc do aktu oskarżenia wobec m.in. Mariusza Błaszczaka i obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
Do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia wobec m.in. b. szefa MON Mariusza Błaszczaka i obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, o czym poinformowała warszawska prokuratura okręgowa. Chodzi o rzekome ujawnienie tajemnicy państwowej dotyczącej obrony na linii Wisły, zawartej w dokumentach planu „Warta”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738478-tylko-u-nas-czarnek-blaszczak-ujawnil-zdrade-rzadzacych