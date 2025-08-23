Rzecznik rządu Adam Szłapka, który oficjalnie ma opowiadać o sukcesach rządu i bohatersko walczyć z dezinformacją, sam głównie zajmuje się… dezinformowaniem. Portal fact-checkingowy Demagog.pl w zasadzie co chwila łapie tego polityka na kłamstwie lub manipulacji - tak też stało się w sprawie jego komentarza do prezydenckiego weta do ustawy wiatrakowej.
Adam Szłapka uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego w serwisie X po tym, jak ten zablokował szkodliwą ustawę wiatrakową, w której w ramach szantażu wrzucono rozwiązania dotyczące zamrożenia cen energii dla Polaków.
Prezydent Karol Nawrocki okłamał Polaków. W kampanii obiecywał tańszą energię, a właśnie dziś zawetował ustawę, która mrozi ceny energii. Widzicie tą bezczelną hipokryzję?
— pytał.
To manipulacja!
Portal fact-checkingowy Demagog ocenił te słowa jako… manipulację.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada zmniejszenie wymaganej odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego z 700 do 500 m. Dokument zawierał również przepis przedłużający zamrożenie cen energii do końca 2025 roku
— przypomniał.
Prezydent tłumaczył, że nie chce łączyć kwestii cen prądu z przepisami dotyczącymi budowy elektrowni wiatrowych. Skierował do Sejmu własny projekt ustawy, który zakłada utrzymanie zamrożonych cen energii na zasadach zaproponowanych w zawetowanej ustawie. Karol Nawrocki tłumaczy, że sprzeciwia się przepisom umożliwiającym budowę wiatraków bliżej domów. Adam Szłapka pomija ten kontekst w swojej wypowiedzi, dlatego oceniamy ją jako manipulację
— wskazał.
Nawrocki obiecał obniżenie rachunków za prąd o ⅓ poprzez dalsze wydobywanie węgla. Jednak z analizy Marcina Dusiły z Forum Energii wynika, że energia z węgla jest droższa od tej ze źródeł odnawialnych, nawet po odjęciu kosztów uprawnień do emisji CO2.
— dodał portal.
Fatalne dane
To już kolejny raz, kiedy Szłapka został przyłapany przez portal Demagog.pl na kłamstwie lub manipulacji, co szczególnie oburza, ponieważ polityk ten został powołany do tego, by dbać o… politykę informacyjną (a nie dezinformacyjną) rządu.
Portal Demagog 15 razy sprawdzał prawdziwość słów Szłapki i dane dotyczące jego prawdomówności są zatrważające. 3 wypowiedzi zostały określone jako „prawda”, 8 jako „fałsz”, 3 jako „manipulacja” a 1 pozostała „niezweryfikowana”.
Komentarze
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował były minister spraw zagranicznych, poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk.
Do stosu kłamstw i manipulacji dochodzi kolejne, co za zaskoczenie…
— zauważył.
Głos zabrał także poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Chyba rzecznik rządu idzie na rekord jeżeli chodzi o kłamstwa i manipulacje
— zaznaczył.
