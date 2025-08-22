Rafał Trzaskowski już dwukrotnie poniósł porażkę w wyborach na prezydenta Polski, najpewniej już na zawsze skreślając swoje szanse na objęcie tego urzędu. Wciąż jednak jest prezydentem stolicy i właśnie postanowił przeprowadzić akcję, która zapewne ma ocieplać jego nadszarpnięty wizerunek. Trudno jednak powiedzieć, co ma ona wspólnego z zarządzaniem Warszawą. Akcja Trzaskowskiego spotkała się z krytyczną reakcją użytkowników X, wielu z nich wyśmiewało też „ustawkę” wiceszefa PO.
Akcja szybsza niż Boeing
— krótko zapowiedział swoje nagranie na platformie X Rafał Trzaskowski.
W nagraniu wyjaśniono, na czym polegała cała akcja - mieszkający w Szczecinie ojciec napisał w imieniu syna do Rafała Trzaskowskiego z prośbą o możliwość wejścia na budynek Warsaw Towers. Ojciec zrelacjonował, że godzinę po napisaniu do prezydenta stolicy miał miejsce telefon, po którym nastąpiło spotkanie ojca i chłopca z Rafałem Trzaskowskim we wspomnianym wieżowcu.
Cała sytuacja była na pewno bardzo miła dla ojca i przede wszystkim jego syna, jednak pojawia się pytanie, po co Rafał Trzaskowski chwali się tym na platformie X, wrzucając całe skrojone pod promocję jego osoby, odpowiednio zmontowane nagranie? Każdy sam może sobie odpowiedzieć, o co tak naprawdę chodziło w tej akcji.
Nagranie Trzaskowskiego wywołało serię komentarzy, a najpopularniejszy z nich - oceniając po liczbie „polubień” - zamieścił były poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.
Gratuluję! Akcja szybsza niż Pańska prezydentura.
— napisał na platformie X Janusz Korwin-Mikke, nawiązując zapewne radości w sztabie Rafała Trzaskowskiego po ogłoszeniu wyników sondażowych exit poll wyborów prezydenckich, z których wynikało, że nieznacznie wybory wygrał Trzaskowski. Już dwie godziny później było niemal pewne, że wygrał jednak Karol Nawrocki.
