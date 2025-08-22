„Ten przemysł kłamstwa jest bardzo mocno rozpowszechniany. Nie mają czym się pochwalić, więc próbują atakować. Widzą lecące na łeb, na szyję sondaże rządu, można powiedzieć zdruzgotane poparcie dla szefa tego rządu Tuska, więc będą próbowali podgryzać, będą próbowali tej nieczystej gry, w której są dobrzy, to trzeba powiedzieć, ale my naprawdę mamy sposoby na to” - podkreślił szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24.
Zbigniew Bogucki odniósł się do sprawy zmasowanego ataku medialnego obozu skupionego wokół koalicji 13 grudnia na prezydenta Karola Nawrockiego po zablokowaniu przez niego szkodliwej ustawy wiatrakowej. Ocenił on, że Polacy są od tego mądrzejsi, co pokazali wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta RP.
Prawdy trzeba bronić
Oczywiście prawdy trzeba bronić. Nie jestem z zwolennikiem tego powiedzenia, że „prawda się sama obroni”. Prawdy trzeba bronić. Dlatego jestem tutaj, żeby o ty mówić
— zaznaczył.
— powiedział.
Skandaliczna ustawa wiatrakowa
Polityk zauważył, że gdyby używać sportowego porównania, to jego zdanie trzeba grać „futbol na tak”.
Trzeba grać „politykę na tak”. Trzeba pokazywać inicjatywę, już cztery inicjatywy prezydenckie, spotkania z mieszkańcami, aktywnie w polityce międzynarodowej, zdecydowanie jeżeli chodzi o ustawy, chociażby to weto w tej skandalicznej ustawie wiatrakowej. Żadnej ustawie o mrożeniu cen energii, tylko ustawie lobbystycznej, która miała de facto zrobić dobrze tym, którzy mieli na tym zbić grube pieniądze, a nie polskiemu społeczeństwu, nie wojsku, nie kierowcom
— wskazał.
Zresztą na to zwracali również uwagę ministrowie tego rządu - minister obrony narodowej i minister infrastruktury, którzy byli przeciwni tym przepisom, które zostały wprowadzone w Senacie, a mimo to, w ramach jak rozumiem jakiejś solidarności, czy takiego polecenia, głosowali za tą ustawą
— stwierdził.
Dorzucone mrożenie cen
Marcin Wikło zauważył, że na 90-kilku stronach była to ustawa wiatrakowa do której po drugim czytaniu dorzucono komponent o mrożeniu cen energii
To mrożenie cen dla Polaków zostało doklejone w sposób też niekonstytucyjny, bo poza I czytaniem. O tym wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny, ale to w tej całej sprawie niuans, bo tak sobie prawo rozumieją
— powiedział.
Natomiast rzeczywiste zagrożenia były inne, one chcieli posadowić wiatraki 500 metrów od domów Polaków. Jeżeli mają taką wielką ochotę to niech stworzą taką ustawę, gdzie te wiatraki będą w pobliżu tych koncernów czy szefów koncernów zagranicznych, którzy chcą to pobudować to, pana ministra Motyki, który jest takim zwolennikiem
— dodał.
