Nie zakłócając wypoczynku przypominam, że to Pan ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły. To Pana rząd likwidował jednostki i to Pana rząd blokuje teraz budżet na obronność” - napisał były wicepremier, były szef MON Mariusz Błaszczak, odpowiadając na atak premiera Donalda Tuska.

Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych zaatakował byłego wicepremiera, byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Pan Błaszczak twierdzi, że akt oskarżenia wobec niego to „zemsta Tuska”. To nieprawda. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu. Jestem skoncentrowany na poważnych sprawach

— grzmiał.

Urlop nie jest poważną sprawą

Słowa te wywołały reakcję Mariusza Błaszczaka, który mocno zripostował wpis premiera.

Panie Tusk, urlop nie jest poważną sprawą, a premierowi rządu nie wypada pisać, że jest skoncentrowany na wypoczynku

— zadrwił.

Nie zakłócając wypoczynku przypominam, że to Pan ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły. To Pana rząd likwidował jednostki i to Pana rząd blokuje teraz budżet na obronność

— dodał.

Atak na Błaszczaka

Neo-prokuratura przygotowała akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Byłemu wicepremierowi zarzuca przekroczenie uprawnień, których powodem miało być uzyskanie korzyści osobistych dla Prawa i Sprawiedliwości. Kuriozalne zarzuty dotyczą odtajnienia archiwalnych dokumentów planu „Warta”, który po drastycznej redukcji jednostek wojskowych na wschodzie Polski przesuwał obronę kraju do linii Wisły. W przypadku wojny z Rosją oznaczało to oddanie niemal połowy Polski pod okupację.

