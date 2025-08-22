„Nie zakłócając wypoczynku przypominam, że to Pan ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły. To Pana rząd likwidował jednostki i to Pana rząd blokuje teraz budżet na obronność” - napisał były wicepremier, były szef MON Mariusz Błaszczak, odpowiadając na atak premiera Donalda Tuska.
Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych zaatakował byłego wicepremiera, byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.
Pan Błaszczak twierdzi, że akt oskarżenia wobec niego to „zemsta Tuska”. To nieprawda. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu. Jestem skoncentrowany na poważnych sprawach
— grzmiał.
Urlop nie jest poważną sprawą
Słowa te wywołały reakcję Mariusza Błaszczaka, który mocno zripostował wpis premiera.
Panie Tusk, urlop nie jest poważną sprawą, a premierowi rządu nie wypada pisać, że jest skoncentrowany na wypoczynku
— zadrwił.
Nie zakłócając wypoczynku przypominam, że to Pan ponosi polityczną odpowiedzialność za doktrynę linii Wisły. To Pana rząd likwidował jednostki i to Pana rząd blokuje teraz budżet na obronność
— dodał.
Atak na Błaszczaka
Neo-prokuratura przygotowała akt oskarżenia przeciwko byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Byłemu wicepremierowi zarzuca przekroczenie uprawnień, których powodem miało być uzyskanie korzyści osobistych dla Prawa i Sprawiedliwości. Kuriozalne zarzuty dotyczą odtajnienia archiwalnych dokumentów planu „Warta”, który po drastycznej redukcji jednostek wojskowych na wschodzie Polski przesuwał obronę kraju do linii Wisły. W przypadku wojny z Rosją oznaczało to oddanie niemal połowy Polski pod okupację.
