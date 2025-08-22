Niech to będzie przestroga dla wszystkich polityków, aby dla korzyści partyjnej żaden nie śmiał grać bezpieczeństwem Polski - w ten sposób wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski skomentował akt oskarżenia m.in. wobec b. szefa MON Mariusza Błaszczaka.
Do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia wobec m.in. b. szefa MON Mariusza Błaszczaka i obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. O akcie oskarżenia poinformowała warszawska prokuratura okręgowa. Sprawa dotyczy odtajnienia w 2023 r. części archiwalnego planu użycia sił zbrojnych „Warta”.
Sprawę skomentował Sikorski na platformie X.
Niech to będzie przestroga dla wszystkich polityków, aby dla korzyści partyjnej żaden nie śmiał grać bezpieczeństwem Polski
— napisał wicepremier, nie dodając, że mowa o groźnej dla Polski koncepcji zawartej w archiwalnym planie obronnym.
tkwl/PAP
