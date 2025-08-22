Platforma Obywatelska w prymitywny sposób uderzyła w prezydenta Karola Nawrockiego, atakując go za to, że jego prezydencką limuzyną zostało BMW 7 Protection, które zostało zaprojektowane z myślą o przewożeniu najważniejszych osób w państwie. Wywołało to lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. „Rety, jakie to jest żenujące… Na nagraniu kolumna premiera Tuska, naprawdę chcecie się licytować? A może jednak uznamy, że jesteśmy na tyle poważnym krajem, że naturalne jest, że najważniejsze osoby w państwie mają ochronę i transport?” - pytał poseł PiS Radosław Fogiel.
2 miliony złotych z twoich podatków
— wskazano w spocie PO, strasząc wartością samochodu, ale nie wspominając już, że został on zakupiony przez SOP podlegający resortowi spraw wewnętrznych i administracji, który jest w gestii Platformy Obywatelskiej.
On jeździ luksusem. Ty płacisz więcej przez jego weto
— grzmiano, próbując przekonywać, że Karol Nawrocki zablokował zamrożenie cen energii dla Polaków. Przypominamy jednak, że prezydent zawetował szkodliwą ustawę wiatrakową, spełniającą oczekiwania lobbystów, do której w ramach szantażu wrzucono sprawę zamrożenia cen energii. Następnie Nawrocki złożył swój własny projekt zamrożenia cen energii, bez kwestii wiatrakowych.
Komentarze
Ten obrzydliwy i prymitywny spot wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
To jest tak prymitywne, że brak słów. Ale śmiało. Idźcie w tym kierunku do waszej politycznej katastrofy. PS. Przypominam, że projekt Prezydenta Karola Nawrockiego o niższych cenach energii czeka na Was w Sejmie. Tym razem bez wiatraków
— wskazał europoseł PiS Piotr Muller.
Naprawdę? Publikuje to partia, której premier dzięki służalczej postawie wobec Niemiec pobiera emeryturę w wysokości prawie 30 tys. zł? I jest jednym z najlepiej zarabiających emerytów w Polsce? Dlatego takie wściekłe ataki – niemiecki biznes ucierpiał na tym wecie
— zauważył poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Kanthak.
Rety, jakie to jest żenujące… Na nagraniu kolumna premiera Tuska, naprawdę chcecie się licytować? A może jednak uznamy, że jesteśmy na tyle poważnym krajem, że naturalne jest, że najważniejsze osoby w państwie mają ochronę i transport?
— pytał poseł PiS Radosław Fogiel.
Muszę powiedzieć, że rzecznikowanie Adama Szłapki wzniosło tandetę platformerskiej propagandy na nowy poziom… Przekaz wyłącznie dla ubogich intelektualnie. Tak rządowy jak partyjny.W Poznaniu był znany z „wyrafinowanych” kartoniad i wykorzystywania w działalności ekspertów-hejterów, teraz wyspecjalizował się po prostu w waleniu cepem po czaszce…
— wskazał poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk.
Kto wam robił ten spot? Facet, który wcześniej kręcił wesela, ale się zdywersyfikował z KPO?
— pytał Tomasz Lipiński, były radny Poznania.
Dobrze liczę, że ten samochód zakupiony przez SOP (nawiasem mówiąc przed zaprzysiężeniem Prezydenta Karola Nawrockiego ma wartość około 0,057% tego co płacicie rocznie na Telewizję Polską w likwidacji? Wartości dodane obu wydatków są raczej nieporównywalne…
— wskazywał mecenas Bartosz Lewandowski.
Czyżby to Karol Nawrocki wyjeżdżał z spotkania nowa limuzyną za 2 miliony złotych? NIE TO DONALD TUSK WYJEŻDŻAJĄCY Z SPOTKANIA REKONSTRUKCYJNEGO RZĄDU (21.07.2025) A obok zdjęcie z przyjazdu Von Der Leyen do Polski (07.02.2025) Co za kłamcy.
— podkreślił znany twórca internetowy Jan Molski.
Reaktywacja emocji, które skończyły się Smoleńskiem. Obrzydliwe zawsze, bez względu na to kto kogo atakuje za limuzyny i samoloty. Nie stać nas na dziadowskie państwo. Za dużo za nie zapłaciliśmy
— napisał Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738452-obrzydliwy-spot-po-zaluja-prezydentowi-limuzyny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.