Waldemar Żurek kolejny raz natrafił na bunt sędziów, którzy mają dość jego oburzających praktyk walki z niepokornymi. Prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka wyjawiła, że tym razem przeciwko jego wnioskowi o odwołanie prezesów sądu stanęli sędziowie z Zamościa.
Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu jednoznacznie przeciwko wnioskowi ministra sprawiedliwości W. Żurka w sprawie odwołania prezesów okręgu zamojskiego. Można? Można. Jak to możliwe, że w niektórych okręgach sędziowie, którzy powinni być strażnikami prawa aprobują dyskryminujące praktyki ministra?
— ujawniła w mediach społecznościowych prezes Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Pojawia się opór
Głos w tej sprawie zabrał także były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS korzystający z prawa do azylu na Węgrzech Marcin Romanowski.
Żurek znów odbił się od ściany – tym razem wschodniej! Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu odrzuciło wszystkie jego wnioski o odwołanie prezesów sądu okręgowego i rejonowych na Zamojszczyźnie
— zaznaczył.
Proces demolowania wymiaru sprawiedliwości coraz częściej trafia na opór, a coraz więcej sędziów rozumie, że Donald Tusk i jego ekipa pchają sądownictwo prosto w przepaść
— wskazał.
Bunt sądów
Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował 31 lipca, że zawiesił 46 prezesów sądów i wiceprezesów sądów w całym kraju.
Aby jego decyzja była skuteczna, muszą ws. odwołania prezesów i wiceprezesów sądów wypowiedzieć się kolegia sądów. Problem dla Żurka jest jednak taki, że coraz więcej sądów mówi „nie” jego decyzjom.
Zbuntowały sie m.in. Kolegium Sądu Rejonowego-Gdańsk Południe oraz Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podobną decyzję podjęli także sędziowie z Katowic.
as/X
