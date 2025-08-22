Żandarmeria Wojskowa pojawiła się w domu byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Według ustaleń portalu niezalezna.pl chcieli oni wręczyc politykowi wezwanie do prokuratury, ale nie było go wówczas w domu.
W momencie przyjścia żandarmów w domu przebywała jedynie żona Antoniego Macierewicza.
Wojskowi chcieli wręczyć byłemu ministrowi wezwanie na przesłuchanie do prokuratury. Małżonka polityka odmówiła odebrania dokumentu.
Antoni Macierewicz przekazał portalowi Niezalezna.pl, że przebywa obecnie na urlopie i osobiście odbierze wezwanie po swoim powrocie.
Mogę się jedynie domyślać, że wezwanie dotyczy sprawy podkomisji smoleńskiej
— zaznaczył.
O co chodzi?
Przypominamy, że na początku sierpnia sejmowa większość uchyliła immunitet Antoniego Macierewicza.
Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu na początku lipca br. ówczesny szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar. Poinformował wówczas, że prokurator zamierza postawić posłowi PiS zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił „ściśle tajne informacje.”
Macierewicz ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że dla obecnej władzy „ważne jest wspieranie Putina i kłamstwa w sprawie zbrodni smoleńskiej i zamordowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Jak dodał, było dla niego „szokujące, żeby przedstawiciele mediów, uczciwi posłowie, nieustannie wspierali Putina i zbrodnię smoleńską”.
Co więcej, żeby kłamali w sprawie tego, że publikowałem jakieś tajne informacje w sytuacji, gdy służby specjalne się na to zgodziły, żeby to publikować
— podkreślił poseł PiS.
