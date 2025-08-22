„Nie będę się ustosunkowywała do takiego pytania absolutnie” - odpowiadała prokurator Alicja Szelągowska, która znalazła się w ogniu pytań podczas konferencji prasowej dotyczącej sprawy postawienia aktu oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka w związku ze sprawą odtajnienia planów obrony na linii Wisły.
Do sądu trafił akt oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Neo-prokuratura zarzuca b. wicepremierowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego celem uzyskania rzekomych korzyści osobistych dla PiS. Chodzi o ujawnienie skandalicznych planów obrony na linii Wisły z czasów rządów PO-PSL.
CZYTAJ TAKŻE: Jest akt oskarżenia przeciwko Błaszczakowi ws. ujawnienia planu „Warta”. „To akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie”
Pytania bez odpowiedzi
Prokurator Alicja Szelągowska próbowała bronić działań neo-prokuratury ws. polityka PiS. Miała jednak problem z tym, żeby poradzić sobie z zadawanymi jej przez dziennikarzy pytaniami.
Z naszych informacji wynika, że te informacje ujawniane przez ministra Błaszczaka i przez Sławomira Cenckiewicza nadal nie noszą klauzul. Nie zostały przywrócone klauzule tym materiałom. Czy postawicie w takim razie zarzuty ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ewentualnie premierowi Tuskowi, którzy powinni takie klauzulę przywrócić?
— zapytał Cezary Gmyz z TV Republika.
Nie będę się odnosiła do tego pytania, bo nie mam tej informacji
— odparła prokurator.
CZYTAJ TAKŻE: Prokuratura oskarża ws. ujawnienia planu „Warta”. Cenckiewicz: Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do sądu! Polska pokona stronników Rosji
A co z Maksjanem?
To jednak nie koniec. Cezary Gmyz zauważył, że „prokurator Maksjan na konferencji prasowej ujawnił te plany w szerszym zakresie niż obejmowała to zdjęta klauzula”.
Czy prowadzicie państwo postępowanie w sprawie ujawnienia materiałów niejawnych przez pana prokuratora Marsjan?
— zapytał.
Dzisiaj się spotykamy w kontekście skierowanego aktu oskarżenia. Nie będę się odnosiła co do innych postępowań około związanych z tą sprawą
— odparła prokurator.
Dobrze, czy prokurator Maksan oskarży sam siebie o złamanie tajemnicy?
— nie odpuszczał Gmyz.
Nie będę się ustosunkowywała do takiego pytania absolutnie
— odpowiadała Szelągowska.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Neo-prokuratura mści się na Błaszczaku za ujawnienie planów obrony. Prof. Przyłębski: Wieje grozą, że ktoś coś takiego wymyślił
Atak na Cenckiewicza
Podczas konferencji prasowej prokuratura przekonywała ponadto, że… odtajnione fragmenty były wykorzystywane w serialu „Reset” i głównym beneficjentem tego był obecny szef BBN Sławomir Cenckiewicz.
Odtajnione fragmenty zostały wykorzystane w serialu „Reset” i głównym beneficjentem był pan Cenckiewicz
— powiedziała bez cienia żenady prokurator.
Taki zarzut najlepiej pokazuje, ile warta jest cała ta sprawa.
