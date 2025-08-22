„Skierowanie do sądu przez Prokuraturę Okręgową aktu oskarżenia przeciwko Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirowi Cenckiewiczowi jest działaniem motywowanym wyłącznie względami politycznymi, wpisanym w utrudnianie Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu sprawowania najwyższego urzędu w państwie polskim” - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia wobec m.in. b. szefa MON Mariusza Błaszczaka i obecnego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, o czym poinformowała warszawska prokuratura okręgowa. Chodzi o ujawnienie tajemnicy państwowej dotyczącej obrony na linii Wisły, zawartej w dokumentach planu „Warta”.
„Działanie prokuratury należy ocenić jako zemstę”
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że „działanie prokuratury należy ocenić jako zemstę ludzi związanych z obecnym układem rządzącym za to, że prof. Cenckiewicz przez lata badał dzieje komunistycznych służb specjalnych i Ludowego Wojska Polskiego, odważnie i rzetelnie bronił bezpieczeństwa RP, zwalczał rosyjskie wpływy, a zwłaszcza pokazywał opinii publicznej prawdę o prorosyjskim zwrocie w polityce w okresie dwóch pierwszych rządów premiera Donalda Tuska”.
Poważne zastrzeżenia budzi także sposób prowadzenia śledztwa przez prokuraturę. Istnieje podejrzenie, że w toku śledztwa złamane zostało prawo, co stało się przedmiotem dwóch zawiadomień – do prokuratury i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – złożonych przez Szefa BBN prof. Cenckiewicza
— napisał Rafał Leśkiewicz.
„Trzeba bronić każdego skrawka polskiej ziemi”
Należy podkreślić, że sam fakt zgodnego z prawem i wszelkimi procedurami odtajnienia, a potem upublicznienia wycinków archiwalnego PUSZ Warta z 2011 r. ukazał ustępstwa, na jakie ówczesna władza była skłonna pójść w zakresie bezpieczeństwa Polaków. Taki sposób planowania obrony terytorium RP był niezgodny nie tylko z ówczesną Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP, ale także stał w sprzeczności z założeniami doktryny obronnej oraz planów ewentualnościowych NATO
— zaznaczył rzecznik prezydenta.
Dzięki temu upublicznieniu dziś już nikt nie rozważa oparcia obrony terytorium RP na linii Wisły, a dla każdego jest oczywiste, że trzeba bronić każdego skrawka polskiej ziemi
— dodał Rafał Leśkiewicz.
tt/KPRP/X
