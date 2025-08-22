„To próba zrelatywizowania poprzez to, że oskarża się ministra Błaszczaka o to, że poinformował społeczeństwo polskie o tym, co mu groziło. Jestem zdegustowany tym, co ten rząd robi i trochę przerażony tym, że jeszcze być może dwa lata będziemy musieli znosić tego rodzaju wyczyny” - powiedział były ambasador Polski w Niemczech prof. Andrzej Przyłębski na antenie Telewizji wPolsce24, mówiąc o akcie oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
Do sądu trafił akt oskarżenia wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Neo-prokuratura zarzuca b. wicepremierowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego celem uzyskania rzekomych korzyści osobistych dla PiS. Chodzi o ujawnienie skandalicznych planów obrony na linii Wisły z czasów rządów PO-PSL.…
