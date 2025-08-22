41,7 proc. respondentów ocenia pozytywnie prezydenta Karola Nawrockiego; 32,7 proc. - negatywnie, a 25,6 proc. deklaruje neutralną opinię na temat głowy państwa - wynika z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB). „Do ocen pozytywnych powyżej 50 proc. trochę jednak brakuje, ale mamy już punkt startu i będzie patrzeć czy rośnie czy spada” - napisał prezes OGB Łukasz Pawłowski.
W najnowszym badaniu OGB zapytano Polaków, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego.
Jak wynika z sondażu, 41,7 proc. respondentów oceniło prezydenta pozytywnie. Opinię negatywną o głowie państwa wyraziło 32,7 proc. badanych, natomiast zdanie neutralne na temat Nawrockiego ma 25,6 proc. badanych.
Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 6-13 sierpnia na próbie 1000 respondentów.
Obserwacje Pawłowskiego
Wyniki badania skomentował w mediach społecznościowych prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski.
Pierwsze badanie oceny prezydentury Karola Nawrockiego. 40% wyborców PKN z II tury deklarowało, że głosuje przeciw Trzaskowskiemu a nie za PKN dlatego do ocen pozytywnych powyżej 50% trochę jednak brakuje, ale mamy już punkt startu i będzie patrzeć czy rośnie czy spada
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową! „Jest rodzajem szantażu względem społeczeństwa”. Padła propozycja ws. cen energii
— Hit! Prezydent Nawrocki zadzwonił do Kanału Zero. Temat „zbyt taniego zegarka”. „Jak komuś przeszkadza, to musi sobie z tym poradzić”
— Prezydent Nawrocki mówi „sprawdzam” premierowi Tuskowi. Projekt o zamrożeniu cen energii bez wiatrakowych wrzutek już w Sejmie!
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738403-417-proc-polakow-pozytywnie-ocenia-prezydenta-nawrockiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.