To pierwszy taki pomiar OGB! 41,7 proc. Polaków pozytywnie ocenia prezydenta Karola Nawrockiego. Zaledwie 32,7 proc. negatywnie

Prezydent Karol Nawrocki / autor: X @NawrockiKn

41,7 proc. respondentów ocenia pozytywnie prezydenta Karola Nawrockiego; 32,7 proc. - negatywnie, a 25,6 proc. deklaruje neutralną opinię na temat głowy państwa - wynika z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej (OGB). „Do ocen pozytywnych powyżej 50 proc. trochę jednak brakuje, ale mamy już punkt startu i będzie patrzeć czy rośnie czy spada” - napisał prezes OGB Łukasz Pawłowski.

W najnowszym badaniu OGB zapytano Polaków, jak oceniają prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak wynika z sondażu, 41,7 proc. respondentów oceniło prezydenta pozytywnie. Opinię negatywną o głowie państwa wyraziło 32,7 proc. badanych, natomiast zdanie neutralne na temat Nawrockiego ma 25,6 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 6-13 sierpnia na próbie 1000 respondentów.

Obserwacje Pawłowskiego

Wyniki badania skomentował w mediach społecznościowych prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski.

Pierwsze badanie oceny prezydentury Karola Nawrockiego. 40% wyborców PKN z II tury deklarowało, że głosuje przeciw Trzaskowskiemu a nie za PKN dlatego do ocen pozytywnych powyżej 50% trochę jednak brakuje, ale mamy już punkt startu i będzie patrzeć czy rośnie czy spada

— wskazał.

