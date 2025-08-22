Prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Bułgarii. "To część szerszych konsultacji przed wizytą w Stanach Zjednoczonych"

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie z prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem” – poinformowała KPRP. Rozmowa była częścią szerszych konsultacji z państwami Europy Środkowej i Wschodniej przed wizytą prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych.

Prezydencka kancelaria podała, że Nawrocki i Radew dyskutowali o „współpracy bilateralnej Polski i Bułgarii, wzmacnianiu bezpieczeństwa regionalnego w kontekście trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę i kierunkach integracji europejskiej”.

Część szerszych konsultacji”

Rozmowa była częścią szerszych konsultacji z państwami Europy Środkowej i Wschodniej przed zbliżającą się wizytą Prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych

— podała KPRP.

Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Szef KPRP Zbigniew Bogucki informował, że rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi „nie wolno wierzyć“.

tt/PAP

