Szefowa KRRiT też została oskarżona ws. "Linii Wisły". Glapiak: To akt politycznej represji. Zawsze przestrzegałam prawa i procedur

Jako akt politycznej represji oceniam skierowanie przez prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie do sądu aktu oskarżenia jakobym wykonując zwykłe czynności w ramach obowiązujących procedur, złamała prawo w związku z odtajnieniem archiwalnych fragmentów dotyczących tzw. Linii Wisły” - oświadczyła na X przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak.

Prokuratura zarzuca b. szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego celem uzyskania korzyści osobistych dla PiS. Chodzi więc o ujawnienie tajemnicy państwowej dot. obrony na linii Wisły, zawartej w dokumentach planu „Warta”. W oskarżeniu pada też nazwisko szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza, Agnieszki Glapiak i b. dyrektor departamentu strategii i planowania MON Piotra Z.

Oświadczenie Agnieszki Glapiak

Do aktu oskarżenia odniosła się w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu szefowa KRRiT Agnieszka Glapiak. Podkreśliła, że jest to rodzaj represji politycznej.

Jako akt politycznej represji oceniam skierowanie przez prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie do sądu aktu oskarżenia jakobym wykonując zwykłe czynności w ramach obowiązujących procedur, złamała prawo w związku z odtajnieniem archiwalnych fragmentów dotyczących tzw. Linii Wisły

— napisała na X przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak.

W toku wieloletniej pracy jako urzędnik państwowy zawsze przestrzegałam prawa i procedur. Sprawę traktuję jako polityczną. Uderza ona we mnie jako Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W ten sposób obecne władze atakują konstytucyjny organ jakim jest KRRiT, która stoi na straży wolności słowa i prawa obywateli do informacji

— dodał.

