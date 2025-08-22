„Jako akt politycznej represji oceniam skierowanie przez prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie do sądu aktu oskarżenia jakobym wykonując zwykłe czynności w ramach obowiązujących procedur, złamała prawo w związku z odtajnieniem archiwalnych fragmentów dotyczących tzw. Linii Wisły” - oświadczyła na X przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak.
Prokuratura zarzuca b. szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego celem uzyskania korzyści osobistych dla PiS. Chodzi więc o ujawnienie tajemnicy państwowej dot. obrony na linii Wisły, zawartej w dokumentach planu „Warta”. W oskarżeniu pada też nazwisko szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza, Agnieszki Glapiak i b. dyrektor departamentu strategii i planowania MON Piotra Z.
CZYTAJ WIĘCEJ: Jest akt oskarżenia przeciwko Błaszczakowi ws. ujawnienia planu „Warta”. „To akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie”
Oświadczenie Agnieszki Glapiak
Do aktu oskarżenia odniosła się w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu szefowa KRRiT Agnieszka Glapiak. Podkreśliła, że jest to rodzaj represji politycznej.
Jako akt politycznej represji oceniam skierowanie przez prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie do sądu aktu oskarżenia jakobym wykonując zwykłe czynności w ramach obowiązujących procedur, złamała prawo w związku z odtajnieniem archiwalnych fragmentów dotyczących tzw. Linii Wisły
— napisała na X przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak.
W toku wieloletniej pracy jako urzędnik państwowy zawsze przestrzegałam prawa i procedur. Sprawę traktuję jako polityczną. Uderza ona we mnie jako Przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W ten sposób obecne władze atakują konstytucyjny organ jakim jest KRRiT, która stoi na straży wolności słowa i prawa obywateli do informacji
— dodał.
CZYTAJ TEŻ:
— Prokuratura oskarża ws. ujawnienia planu „Warta”. Cenckiewicz: Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do sądu! Polska pokona stronników Rosji
— Mocne oświadczenie Glapiak: Atak na mnie, traktuję jako atak na konstytucyjny organ, jakim jest KRRiT. Nigdy nie złamałam prawa
— Neo-prokuratura stawia zarzuty ws. odtajnienia planów. Błaszczak, Glapiak i Cenckiewicz odpowiadają: „To ci sami, którzy układali się z Putinem”
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738397-szefowa-krrit-oskarzona-ws-linii-wisly-akt-represji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.