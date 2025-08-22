Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział na dzisiejszej konferencji, że rząd przygotuje własny projekt mrożący ceny energii. Przy okazji polityk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że jego weto „uderza w bezpieczeństwo energetyczne kraju”.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił już do Sejmu; zakłada zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto do końca 2025 r.
Minister energii Miłosz Motyka podczas dzisiejszej konferencji prasowej ocenił, że decyzja prezydenta uderzyła w bezpieczeństwo energetyczne kraju. - W roku, w którym mamy niezłą wietrzność, 1 GW mocy lądowej elektrowni to może być od 10 do 20 zł za MWh mniej - powiedział.
Rząd szykuje własną ustawę
Motyka przekazał, że ministerstwo jest na końcowym etapie prac nad „pakietem antyblackoutowym”, co także ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne. Dodał, że rząd przygotuje także ustawę, która zamrozi ceny energii od 1 października.
Robimy wszystko, żeby taką ustawę przyjąć, żeby ją przygotować, żeby miała zagwarantowane finansowanie i zyskała też większość w Sejmie
— zapowiedział.
Odnosząc się do projektu złożonego przez prezydenta Karola Nawrockiego, odparł, że rząd przyjmie własne rozwiązanie.
„Dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać”
Spytany, czy rząd myśli o złożeniu projektu ustawy liberalizującej inwestycje w lądowe farmy wiatrowe bez kwestii spornych, np. zmniejszenia minimalnej odległości od zabudowań, odparł, że trwają dyskusje na ten temat.
Dzisiaj będziemy na ten temat rozmawiać i w rządzie, i z branżą, i z polskimi firmami, żeby te przepisy, które nie budzą żadnych kontrowersji, mogły wejść w życie jak najszybciej
— przekazał.
CZYTAJ TAKŻE:
-Prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową! „Jest rodzajem szantażu względem społeczeństwa”. Padła propozycja ws. cen energii
-Tusk będzie pod ścianą. Leśkiewicz: W ciągu kilku tygodni KPRP przedstawi projekt obniżający ceny prądu w sposób trwały o 33 proc.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738395-motyka-rzad-przyjmie-wlasny-projekt-ws-cen-energii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.