Rzeszów będzie stolicą bezpieczeństwa wojska, wszystkich działań związanych z aktywnością militarną i cywilną zabezpieczających państwo – podkreślił dzisiaj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podpisał list intencyjny ws. relokacji dwóch jednostek wojskowych zlokalizowanych w Rzeszowie.
Przeprowadzka czeka 34. Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz batalion remontowy 4. Brygady Logistycznej, które obecnie zajmują około 7-hektarowy teren przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie. Zostaną przeniesione niedaleko.
Zabezpieczenie i rozwój miasta
W obręb dróg krajowych i autostrad pomiędzy autostradą A4, drogą 94, drogą S19 na pograniczu Rzeszowa i gminy Świlcza. Tam kilkadziesiąt hektarów będzie przekazane przez miasto Rzeszów na rzecz rozwoju Wojska Polskiego
— poinformował Kosiniak-Kamysz.
Wicepremier zaznaczył, że to umożliwi zabezpieczenie Rzeszowa i rozwój miasta, a przede wszystkim dogodne warunki dla funkcjonowania jednostki.
Więc wszyscy na tym korzystamy
— dodał.
Po tym, jak MON przekaże miastu działkę należącą do jednostki wojskowej przy ul. Krakowskiej, planowana jest tam budowa nowej siedziby urzędu miasta. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek powiedział dziś, że „na pewno powstanie tam centrum usług publicznych i centrum zarządzania kryzysowego dla miasta i całej aglomeracji”.
Stolica bezpieczeństwa
Na razie wiadomo jedynie, że wojsko ma się przeprowadzić w nowe miejsce do 2030 roku.
Ze strony MON będziemy dedykować wszystkie możliwe środki. Ten proces już trwa, bo infrastruktura drogowa jest już tam budowana i te plany są już bardzo precyzyjnie określone
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Ruszamy od teraz, prace już trwają, decyzje są podjęte. Rzeszów będzie wielką stolicą bezpieczeństwa wojska, wszystkich działań związanych z aktywnością i militarną, i cywilną, zabezpieczających państwo polskie przed niepożądanymi incydentami, które mogą nam zagrażać
— podkreślił szef MON, przypominając o zapowiedzianym już przyjeździe kolejnej zmiany żołnierzy NATO do Jasionki koło Rzeszowa.
Holendrzy w Rzeszowie
Szef MON wskazał, że to będą holenderscy żołnierze, którzy w grudniu przyjadą wraz z dwiema bateriami systemu obrony powietrznej Patriot.
O tym, że od grudnia dwa holenderskie zestawy systemu Patriot będą rozmieszczone w Polsce, zastępując baterie niemieckie, które obecnie są w okolicy lotniska Jasionka, wicepremier informował już wczoraj.
Wraz z nimi przybędzie 300 holenderskich żołnierzy. Kosiniak-Kamysz mówił wówczas, że Holandia zadeklarowała wsparcie systemów zabezpieczających polską przestrzeń powietrzną.
