Byłem i jestem niewinny, nigdy prawa nie złamałem” - oświadczył szef BBN Sławomir Cenckiewicz, odnosząc się do skierowanego m.in. wobec niego aktu oskarżenia ws. odtajnienia części planu użycia sił zbrojnych „Warta”. „Polska pokona stronników Rosji, ludzi łamiących prawo i kłamców” - dodał.

Prof. Cenckiewicz odnosząc się do aktu oskarżenia we wpisie na platformie X napisał, że „bardzo się cieszy”, że sprawa trafiła do sądu, gdyż - jak podkreślił - będzie „mógł się bronić w sądzie na warunkach określonych prawem”.

Byłem i jestem niewinny! Nigdy prawa nie złamałem! Polska pokona stronników Rosji, ludzi łamiących prawo i kłamców!

— napisał Cenckiewicz.

Nieprawidłowości śledztwa

Szef BBN zaznaczył, że śledztwo prowadzone przez prok. Marcina Maksjana „cechowało wiele nieprawidłowości, które stały się powodem dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa”.  

Odmawiano mi praw i apriorycznie odrzucano wnioski

— zaznaczył.

Znam całość akt postępowania - jawne i tajne, i ze zdumieniem stwierdziłem, że jestem „wielkim nieobecnym” w śledztwie a przez to jeszcze bardziej przekonanym, że sprawa ma jedynie wymiar polityczny i jest powodowana zemstą!

— ocenił szef BBN.

Sławomir Cenckiewicz zapewnił, że zarzuty są „fałszywe i zupełnie nieuzasadnione merytoryczne”. Jego zdaniem, jest to „zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją, wikłając instytucje państwa w relacje z Rosją, w tym z FSB”.

Oskarżenie prokuratury

Jak przekazano w komunikacie, prokurator oskarżył b. szefa MON Mariusza Błaszczaka o to, że jako minister obrony narodowej pod koniec lipca 2023 r. przekroczył swoje uprawnienia w celu osiągniecia korzyści osobistych dla partii PiS, polegające na odtajnieniu fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego, m.in. „Planu Użycia Sił Zbrojnych RP Warta”.

W przestępstwie Mariusza Błaszczaka istotną rolę odegrali oskarżeni Piotr Z., Agnieszka Glapiak i Sławomir Cenckiewicz, którzy swoim zachowaniem ułatwili mu jego popełnienie

— uznała prokuratura.

maz/PAP/X

