Wobec byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka pojawił się akt oskarżenia. Prokuratura zarzuca b. wicepremierowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego celem uzyskania korzyści osobistych dla PiS. Chodzi więc o ujawnienie tajemnicy państwowej dot. obrony na linii Wisły, zawartej w dokumentach planu „Warta”. W oskarżeniu pada też nazwisko szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza. „To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki. Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska” - napisał na X Błaszczak. Jako pierwszy informacje podał Polsat News.
Zdaniem przejętej przez koalicję prokuratury miało to rzekomo doprowadzić do ujawnienia ściśle tajnych tajemnic państwowych i „wywołać negatywne skutki”.
Prócz nazwiska Mariusza Błaszczaka i Sławomira Cenckiewicza w akcie oskarżenia pojawia się też Agnieszka Glapiak (obecna szefowa KRRiT) oraz Piotr Z. (b. dyrektor departamentu strategii i planowania MON). Według nieoficjalnych informacji Polsat News akt oskarżenia został już dostarczony do Sądu Okręgowego w Warszawie, który będzie rozpoznawał tę sprawę.
Byłemu szefowi MON może grozić pozbawienie wolności od roku do dziesięciu lat.
„Prawda zwycięży!”
Do informacji o akcie oskarżenia odniósł się sam zainteresowany Mariusz Błaszczak, który podkreślił, że jest to rodzaj politycznej zemsty Donalda Tuska i gdyby miał raz jeszcze ujawnić plan obrony na linii Wisły, to zrobiłby to bez wahania.
To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki. Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska
— napisał na X b. szef MON.
Tak rozumiem swoją misję jako polityk - służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL. Prawda zwycięży! Dziękuję za Wasze wsparcie!
— dodał.
Porównanie z płk. Kuklińskim
Prof. Przemysław Czarnek stwierdził w mediach społecznościowych, że akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi jest „taki sam, jaki przygotowano przeciwko płk. Kuklińskiemu”.
Posłuchajcie dobrze komuchy!!! To jest taki sam akt oskarżenia, jaki przygotowaliście przeciwko płk. Kuklińskiemu. Wtedy Kukliński ujawnił plany interwencji sowieckiej w Polsce w celu stłumienia Solidarności. Teraz Mariusz Błaszczak ujawnił waszą zdradę Polski i plany natychmiastowego oddania jej wschodniej części ruskim, w razie ich ataku. Tak jak wtedy, tak i teraz nic wam zdrajcy nie wyjdzie… Tylko że teraz za to odpowiecie!
— zaznaczył były szef MEiN.
Europoseł PiS Jacek Ozdoba stwierdził, że na polityce Mariusza Błaszczaka w MON, którą nazywa „doktryną Błaszczaka”, skorzystali wszyscy.
Czy prokuratura zamierza oskarżyć 36 milionów Polaków za to, że dowiedzieli się, jak szkodliwa była polityka Tuska? Na zmianach wprowadzonych przez premiera Mariusza Błaszczaka korzystaliśmy wszyscy. Doktryna Błaszczaka to obrona Polski, doktryna Tuska - rozbiór. Tymczasem ściga się tych, którzy bronią Rzeczypospolitej i pokazują, jak korzystna jest nowa doktryna bezpieczeństwa. To dowód, że działania prokuratury mają charakter stricte polityczny. Współczuję prokuratorom – w jakiej sytuacji stawia ich układ Tuska
— podkreślił Jacek Ozdoba.
Szłapka w alternatywnej rzeczywistości
Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił w mediach społecznościowych kontekście ujawnienia planów obrony na linii Wisły, że „nie da się tego obronić”.
Jest akt oskarżenia wobec Mariusza Błaszczaka i Sławomira Cenckiewicza. Ujawnianie tajnych dokumentów dot. obronności to działanie na szkodę Polski. Nie da się tego obronić
— ocenił Adam Sżłapka.
Jak najbardziej da się obronić! Dziękuję Wam, że dziś „Tarcza Wschód” jest na granicy wschodniej, a nie na Wiśle, jak kiedyś :) Wszystko dzięki ministrowi Błaszczakowi!
— odpowiedział mu prof. Cenckiewicz.
