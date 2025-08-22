30 proc. badanych popiera KO, również 30 proc. oddałoby głos na PiS, a 12 proc. głosów otrzymałaby Konfederacja - wynika z sierpniowego badania CBOS. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 84 proc.
Gdyby w połowie sierpnia odbyły się wybory do Sejmu i Senatu to 30 proc. badanych oddałoby głos na KO (wzrost o 2 pkt proc. względem lipcowego badania), 30 proc. zdobyłoby PiS (wzrost o 3 pkt proc. ), a 12 proc. głosów otrzymałaby Konfederacja (bez zmian).
Kto poza podium?
7 proc. głosów otrzymała Lewica (wzrost o 1 pkt proc.), 5 proc. partia Razem (spadek o 1 pkt proc.), 3 proc. Konfederacja Korony Polskiej (spadek o 5 pkt proc.). 2 proc. respondentów zagłosowałoby na Polskę 2050 (spadek o 1 pkt proc.), 1 proc. na PSL (bez zmian), a 9 proc. zadeklarowało, że nie wie kogo by poparło (spadek o 1 pkt proc.).
Frekwencja wyborcza wyniosłaby 84 proc. (spadek o 1 pkt proc.).
Badanie zostało zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) w okresie 18–21 sierpnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).
CZYTAJ TEŻ:
— Fatalny SONDAŻ dla Tuska! Chodzi o aferę KPO. Nawet większość wyborców Koalicji 13 grudnia uważa, że może ona zaszkodzić rządowi
— SONDAŻ. Tak wyglądałby nowy Sejm! Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości. Polska 2050 gorzej od partii Brauna!
— Polacy źle oceniają wykorzystanie środków z KPO. Większość uważa, że sprawa negatywnie wpłynęła na ich postrzeganie rządu. SONDAŻ
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738374-ko-i-pis-popiera-po-30-proc-polakow-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.