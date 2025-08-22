Mateusz Morawiecki skrytykował nieobecność polskiego premiera na spotkaniu w Waszyngtonie, gdzie omawiano sytuację związaną z wojną na Ukrainie. „Premier Tusk dał się kolejny raz ograć!” - napisał wiceprezes PiS i były premier pod nowym nagraniem, które zamieścił w mediach społecznościowych.
18 sierpnia w Białym Domu prezydent USA Donald Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Następnie obaj spotkali się z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi: przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, premier Włoch Giorgią Meloni oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.
„Polskiego premiera tam nie było”
W rozmowach ws. zakończenia wojny na Ukrainie powinien był uczestniczyć premier Donald Tusk, których dotychczas reprezentował Polskę w tzw. koalicji chętnych. Jak wskazał Mateusz Morawiecki, „do Waszyngtonu pojechała koalicja chętnych, czyli format, w którym występuje polski premier”.
Ale niestety polskiego premiera tam nie było
— podkreślił.
To niedobrze, że o sytuacji na Ukrainie decyduje się bez polskiego rządu. To niedobrze, że polski premier dał się po raz kolejny ograć. To niedobrze, że de facto terytorium naszego kraju jest przedmiotem dyskusji. Dyskusji wokół stołu, za którym nie ma polskiego premiera
— dodał wiceprezes PiS.
„Koalicja chętnych” została zawiązana 2 marca z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałych dostaw broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia rosyjskiej inwazji. Należą do niej 33 państwa, w tym Polska.
