Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował dziś, że w kancelarii prezydenta trwają prace nad projektem ustawy obniżającym ceny prądu w sposób trwały o 33 procent. Jak dodał, projekt ten zostanie przedstawiony w ciągu kilku tygodni.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował wczoraj, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił już do Sejmu.
Weto ws. ustawy wiatrakowej
Leśkiewicz został zapytany w Polskim Radiu 24 w likwidacji o weto do tzw. ustawy wiatrakowej w kontekście obietnic wyborczych prezydenta, dotyczących obniżenia cen energii elektrycznej o 33 procent.
Ta ustawa, która trafiła na biurko pana prezydenta dotyczyła mrożenia cen energii elektrycznej do końca tego roku. Pan prezydent złożył własny projekt ustawy mrożący ceny energii elektrycznej od 1 października do końca roku. To jest projekt ustawy, który jest „jeden do jednego” tym samym fragmentem ustawy wiatrakowej, która trafiła na biurko pana prezydenta, a którą to wczoraj pan prezydent zawetował. Bowiem na 98 stronach ustawy, tylko 2 (strony) dotyczyły mrożenia cen energii
— powiedział rzecznik prezydenta.
Inicjatywa prezydenta
Jak mówił, „prezydent zaproponował to samo rozwiązanie, które proponował polski rząd, żeby zamrozić ceny energii”.
Natomiast w tej chwili w kancelarii prezydenta trwają prace nad projektem ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej o 33 procent. Mamy swoje wyliczenia i szacunki. W ciągu kilku tygodni pan prezydent, czy kancelaria prezydenta przedstawi projekt ustawy obniżający, w sposób trwały, ceny energii elektrycznej
— poinformował Leśkiewicz.
Prezydent Nawrocki na wczorajszym briefingu prasowym zapowiedział, że „zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu stu dni przygotujemy projekt ustawy i konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, aby energia elektryczna w Polsce była niższa i aby Polacy odczuli spodziewaną ulgę”.
CZYTAJ TEŻ:
— Rząd Tuska abdykował z dyplomacji? Rafał Leśkiewicz: Przerzucanie odpowiedzialności na prezydenta za nieobecność w USA jest niepoważne
— Prezydent Nawrocki mówi „sprawdzam” premierowi Tuskowi. Projekt o zamrożeniu cen energii bez wiatrakowych wrzutek już w Sejmie!
— Entuzjazm po zawetowaniu ustawy wiatrakowej! „Bezczelny szantaż”; „Cwaniactwo Tuska ma swoje granice!”; „Brawo dla prezydenta”
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738367-leskiewicz-w-ciagu-kilku-tygodni-projekt-obnizki-cen-pradu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.