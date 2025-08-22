TYLKO U NAS

Sprawa drona w Osinach. Budzisz: Rosjanie zbierają informacje o naszych zdolnościach. "Żenujący pokaz niekompetencji"

Z danych ukraińskich wynika, że dron wszedł w przestrzeń powietrzną Polski około północy, a z tych informacji, które pojawiają się publicznie, wynika, że eksplodował o 2:20, czyli ponad dwie godziny znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej. […] Rosjanie zbierają informacje na temat naszych zdolności” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 ekspert ds. bezpieczeństwa Marek Budzisz.

Litwa zamknęła przestrzeń powietrzną wzdłuż części granicy z Białorusią w związku z zaplanowanymi na wrzesień rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. Tę kwestię omówił na antenie Telewizji wPolsce24 ekspert ds. bezpieczeństwa Marek Budzisz.

Litwa podjęła tę decyzję, dlatego że tam w lipcu miały miejsce dwa incydenty analogiczne do tego w Polsce. W związku z tym Litwini mają własne doświadczenia i realizują własną politykę. To nie jest tak, że to, co się wydarzyło w Osinach wpływa na ich decyzję …

