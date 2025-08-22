Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski w ostatnim czasie starł się na platformie X z pracownicą TVP Info w likwidacji Dorotą Wysocką-Schnepf. W obronie propagandystki neo-TVP Info stanął Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, na co również zareagował założyciel Kanału Zero. Teraz Stanowskiego próbowała zaatakować Klementyna Suchanow, działaczka Strajku Kobiet i była ekspertka skompromitowanej neo-komisji ds. rosyjskich gen. Stróżyka, która niczego nie ustaliła i po cichu została zlikwidowana przez rządzących. Także w tym wypadku nie zabrakło riposty Stanowskiego.
Uderz w stół… Swoją drogą ile ten człowiek potrafi wyrzucić z siebie pogardy i nienawiści, jak mu się nadepnie na odcisk
— napisał na platformie X Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, stając po stronie Doroty Wysokiej-Schnepf w jej starciu z Krzysztofem Stanowskim.
Słuchaj podchujaszczy, ja się po prostu doskonale bawię waszym permanentnym oburzeniem, że można was wszystkich traktować tak, jak na to zasługujecie. I wy wtedy potupiecie nogami i efekt taki, że was nogi bolą. A mnie brzuch ze śmiechu.
— odpowiedział na uderzenie Dziubki Stanowski.
Stanowski jak zejdzie ze swojego jachtu na ląd, to kac może być duży, rararara. Nie wiem, czy można bardziej skompromitować skompromitowanego siebie. Panie Krzysiu, ma pan tylko hajs, ale to jeszcze nawet nie jest oligarchia, to tylko przejaw polaczkowatego chama
— próbowała włączyć się w atak na założyciela Kanału Zero Klementyna Suchanow.
Ruska, weź mi nie zaśmiecaj twittera
— ripostował Krzysztof Stanowski, najpewniej nawiązując do doniesień, że Suchanow miała pomagać w przerzucaniu nielegalnych imigrantów do Polski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/738359-stanowski-do-suchanow-ruska-wez-mi-nie-zasmiecaj
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.