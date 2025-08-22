Według 72,9 proc. uczestników badania na zlecenie „Rzeczpospolitej” sprawa Krajowego Planu Odbudowy dla restauracji i hoteli może zaszkodzić rządowi Donalda Tuska. Odmiennego zdania jest 22,7 proc.
Z sondażu opublikowanego w „Rz” wynika również, że ponad połowa (53,9 proc.) wyborców obecnego obozu rządzącego uważa, że wydatkowanie środków z KPO dla branży HoReCa może zaszkodzić rządowi, a przeciwnego zdania jest 39,8 proc. takich osób.
Najbardziej krytyczni są wyborcy Lewicy (91 proc. jej elektoratu uważa, że ta sprawa zaszkodzi rządowi), potem głosujący na Trzecią Drogę (68 proc.) i na końcu zwolennicy PO (65 proc.)
— czytamy w gazecie.
W przypadku wyborców obecnej opozycji (Razem, PiS, Konfederacja) zdecydowana większość (92 proc.) spodziewa się, że uderzy to w rządzących.
Z kolei 52 proc. niezadeklarowanych wyborców również uważa, że kwestia KPO będzie problemem dla koalicji 15 października. Sprawę KPO oceniają negatywnie zarówno ci, którzy bardzo interesują się polityką (82 proc.), uważnie śledzą politykę (62 proc.), średnio interesują się polityką (81 proc.), nieznacznie się interesują (86 proc.). Co z tego wynika? Nic dobrego dla rządzących
— dodali dziennikarze „Rz”.
Chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów, firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała wstrzymanie wypłat, dodając, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów. Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).
tkwl/PAP
