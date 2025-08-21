NA ŻYWO

RELACJA. 1276. dzień wojny. Donald Trump: „W ciągu dwóch tygodni" będziemy wiedzieć, co dalej z pokojem w Ukrainie

Trwa 1276. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

Piątek, 22 sierpnia 2025 r.

00:01. Trump: „w ciągu dwóch tygodni” będziemy wiedzieć, co dalej z pokojem w Ukrainie

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że „w ciągu dwóch tygodni” będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie „inna taktyka”.

Powiedziałbym, że w ciągu dwóch tygodni dowiemy się, czy będzie tak, czy inaczej (w sprawie pokoju - PAP). Możliwe, że później będziemy musieli zastosować inną taktykę. Zobaczymy. Dowiemy się o tym wkrótce

— powiedział Trump w wywiadzie z Toddem Starnesem.

Odnosząc się do komentarza Starnesa na temat garnituru Wołodymyra Zełenskiego, ocenił, że ukraiński przywódca „wyglądał bardzo dobrze” podczas ich poniedziałkowego spotkania w Białym Domu.

To trudna wojna. To okropna wojna. To najgorsza rzecz od II wojny światowej

— dodał.

red/PAP/X/FB

