Trwa 1276. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 22 sierpnia 2025 r.
00:01. Trump: „w ciągu dwóch tygodni” będziemy wiedzieć, co dalej z pokojem w Ukrainie
Prezydent USA Donald Trump ocenił, że „w ciągu dwóch tygodni” będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie „inna taktyka”.
Powiedziałbym, że w ciągu dwóch tygodni dowiemy się, czy będzie tak, czy inaczej (w sprawie pokoju - PAP). Możliwe, że później będziemy musieli zastosować inną taktykę. Zobaczymy. Dowiemy się o tym wkrótce
— powiedział Trump w wywiadzie z Toddem Starnesem.
Odnosząc się do komentarza Starnesa na temat garnituru Wołodymyra Zełenskiego, ocenił, że ukraiński przywódca „wyglądał bardzo dobrze” podczas ich poniedziałkowego spotkania w Białym Domu.
To trudna wojna. To okropna wojna. To najgorsza rzecz od II wojny światowej
— dodał.
